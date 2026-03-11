Фицо прокомментировал нежелание Киева допустить комиссию к "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Нежелание Украины пустить комиссию к "Дружбе" подтверждает то, что нефтепровод исправен, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Объясните мне, почему Украина не хочет пустить на украинскую территорию команду инспекторов, чтобы мы посмотрели как поврежден нефтепровод "Дружба"? Почему? Потому что это (остановка прокачки нефти по "Дружбе" - ред.) идеологическое решение, политическое. Никаких повреждений там нет", - сказал Фицо в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел словацкий телеканал ТА3 в среду.
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
