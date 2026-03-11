Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии призвали не размещать ядерное оружие в мирное время - РИА Новости, 11.03.2026
16:44 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/finlyandiya-2080010081.html
В Финляндии призвали не размещать ядерное оружие в мирное время
В Финляндии призвали не размещать ядерное оружие в мирное время
Председатель финской оппозиционной партии "Центр", бывший министр обороны Антти Кайкконен призвал парламентские партии взять обязательство не размещать ядерное... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:44:00+03:00
2026-03-11T16:44:00+03:00
в мире
финляндия
россия
швеция
дмитрий песков
антти кайкконен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
финляндия
россия
швеция
в мире, финляндия, россия, швеция, дмитрий песков, антти кайкконен
В мире, Финляндия, Россия, Швеция, Дмитрий Песков, Антти Кайкконен
В Финляндии призвали не размещать ядерное оружие в мирное время

Кайкконен: в Финляндии стоит запретить размещение ядерного оружия в мирное время

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель финской оппозиционной партии "Центр", бывший министр обороны Антти Кайкконен призвал парламентские партии взять обязательство не размещать ядерное оружие на территории страны в мирное время.
Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
"Стоило бы искать решение так же, как это делается в большинстве стран Северной Европы, то есть в Швеции, Норвегии, Дании, где нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия… Можно было бы совместно принять решение, например, о том, что мы не разрешаем размещение ядерного оружия в Финляндии в мирное время", - сказал Кайкконен телерадиовещателю Yle.
Он добавил, что партии также могли бы обсудить ограничения на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии в мирное время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Нам нужна Россия". В Финляндии выступили с неожиданным заявлением
10 марта, 20:37
 
В миреФинляндияРоссияШвецияДмитрий ПесковАнтти Кайкконен
 
 
