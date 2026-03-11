В Финляндии призвали не размещать ядерное оружие в мирное время

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель финской оппозиционной партии "Центр", бывший министр обороны Антти Кайкконен призвал парламентские партии взять обязательство не размещать ядерное оружие на территории страны в мирное время.
Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях. В остальных случаях это будет по-прежнему запрещено.
"Стоило бы искать решение так же, как это делается в большинстве стран Северной Европы, то есть в Швеции, Норвегии, Дании, где нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия… Можно было бы совместно принять решение, например, о том, что мы не разрешаем размещение ядерного оружия в Финляндии в мирное время", - сказал Кайкконен телерадиовещателю Yle.
Он добавил, что партии также могли бы обсудить ограничения на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии в мирное время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что намерение Хельсинки отказаться от запрета на размещение ядерного оружия ведет к уязвимости Финляндии и эскалации напряженности в Европе. По его словам, это станет угрозой для России, в ответ Москва примет соответствующие меры.