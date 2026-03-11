В Финляндии призвали не размещать ядерное оружие в мирное время

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель финской оппозиционной партии "Центр", бывший министр обороны Антти Кайкконен призвал парламентские партии взять обязательство не размещать ядерное оружие на территории страны в мирное время.

Он добавил, что партии также могли бы обсудить ограничения на транзит ядерного оружия через территорию Финляндии в мирное время.