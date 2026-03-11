МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал угрозы киевского режима в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.
«
"Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима (Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!", — написал он.
Как уточняется, угроза исходила от экс-генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Омельченко.
«
"Этот режим Зеленского в Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия! Очевидно, ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — подчеркнул политик.
Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция венгерского премьера.
Зеленский ранее пытался угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев угрозами в адрес главы венгерского правительства перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Зеленского в отношении Орбана, отметив, что впору применять статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.