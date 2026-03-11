Рейтинг@Mail.ru
"Угроза убийства". Новая выходка Киева вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/filippo-2080059937.html
"Угроза убийства". Новая выходка Киева вызвала ярость на Западе
"Угроза убийства". Новая выходка Киева вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 11.03.2026
"Угроза убийства". Новая выходка Киева вызвала ярость на Западе
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал угрозы киевского режима в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:34:00+03:00
2026-03-11T20:34:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
флориан филиппо
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260311/kiev-2079989387.html
https://ria.ru/20260310/orban-2079710905.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, флориан филиппо, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Флориан Филиппо, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
"Угроза убийства". Новая выходка Киева вызвала ярость на Западе

Филиппо назвал киевский режим мафией после угроз Орбану убийством

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал угрозы киевского режима в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.
«
"Глава администрации Виктора Орбана только что опубликовал видео с новой угрозой убийства от режима (Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского в адрес премьер-министра Орбана!", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Ядерный ответ". Поступок Киева против России вызвал возмущение на Западе
Вчера, 15:44
Как уточняется, угроза исходила от экс-генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Григория Омельченко.
«
"Этот режим Зеленского в Украине, который мы финансируем и вооружаем, — это мафия! Очевидно, ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — подчеркнул политик.
Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция венгерского премьера.
Зеленский ранее пытался угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки Будапештом очередного кредита ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев угрозами в адрес главы венгерского правительства перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих "безобразных заявлений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал угрозы Зеленского в отношении Орбана, отметив, что впору применять статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Что-то между Россией и Венгрией". Орбан сделал резкое заявление об Украине
10 марта, 15:14
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанФлориан ФилиппоСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала