Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова просит суд отпустить его из СИЗО под залог в размере 885 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.

"Просим отпустить под залог в размере 885 миллионов рублей, в размере, эквивалентном вменяемому ущербу", - сказал адвокат.

Северилов заверил суд, что располагает возможностью внести данные средства.