Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог
Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог - РИА Новости, 11.03.2026
Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог
Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова просит суд отпустить его из СИЗО под залог в размере 885 миллионов рублей,... РИА Новости, 11.03.2026
Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова просит суд отпустить его из СИЗО под залог в размере 885 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
"Просим отпустить под залог в размере 885 миллионов рублей, в размере, эквивалентном вменяемому ущербу", - сказал адвокат.
Северилов заверил суд, что располагает возможностью внести данные средства.
Суд отложил заседание по рассмотрению жалобы на арест Северилова на 13 марта для предоставления дополнительного времени защите и обвиняемому для сбора необходимых материалов, подтверждающие данные доводы.