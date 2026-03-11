Рейтинг@Mail.ru
Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог - РИА Новости, 11.03.2026
11:25 11.03.2026 (обновлено: 11:32 11.03.2026)
Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог
Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог
fesco, происшествия, московский городской суд
FESCO, Происшествия, Московский городской суд
Защита попросила отпустить экс-главу совета директоров Fesco под залог

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов
Экс-председатель совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Защита бывшего главы совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова просит суд отпустить его из СИЗО под залог в размере 885 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
"Просим отпустить под залог в размере 885 миллионов рублей, в размере, эквивалентном вменяемому ущербу", - сказал адвокат.
Северилов заверил суд, что располагает возможностью внести данные средства.
Суд отложил заседание по рассмотрению жалобы на арест Северилова на 13 марта для предоставления дополнительного времени защите и обвиняемому для сбора необходимых материалов, подтверждающие данные доводы.
FESCOПроисшествияМосковский городской суд
 
 
