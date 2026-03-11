Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса справляется с деменцией

"Это был какой-то фейк по поводу госпитализации. Мы пока дома, стараемся так. Пока справляемся в домашних условиях. В этом возрасте тяжело человеку, конечно. Активности уже такой нет, как у молодых. Старость не в радость", - сказала собеседница агентства.