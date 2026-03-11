Рейтинг@Mail.ru
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса справляется с деменцией
12:06 11.03.2026
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса справляется с деменцией
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса справляется с деменцией - РИА Новости, 11.03.2026
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса справляется с деменцией
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина справляется с деменцией, находясь дома, рассказала РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина. РИА Новости, 11.03.2026
Новости
рсфср, лидия федосеева-шукшина, культура
РСФСР, Лидия Федосеева-Шукшина, Культура
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса справляется с деменцией

РИА Новости: Лидия Федосеева-Шукшина справляется с деменцией в домашних условиях

Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лидия Федосеева-Шукшина . Архивное фото
Перейти в медиабанк
Лидия Федосеева-Шукшина . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина справляется с деменцией, находясь дома, рассказала РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина.
"Это был какой-то фейк по поводу госпитализации. Мы пока дома, стараемся так. Пока справляемся в домашних условиях. В этом возрасте тяжело человеку, конечно. Активности уже такой нет, как у молодых. Старость не в радость", - сказала собеседница агентства.
Ранее дочь актрисы опровергла слухи о срочной госпитализации Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, у артистки было плановое обследование в больнице.
В 2019 году актриса перенесла инфаркт и инсульт, а теперь страдает из-за деменции. На протяжении десяти лет за ней ухаживает дочь Ольга.
РСФСРЛидия Федосеева-ШукшинаКультура
 
 
