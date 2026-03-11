https://ria.ru/20260311/fbr-2080072379.html
ФБР отказалось комментировать сообщения о возможной атаке БПЛА Ирана в США
ФБР отказалось комментировать сообщения о возможной атаке БПЛА Ирана в США - РИА Новости, 11.03.2026
ФБР отказалось комментировать сообщения о возможной атаке БПЛА Ирана в США
Федеральное бюро расследований США (ФБР) отказалось комментировать сообщения СМИ о выпуске предупреждения отделам полиции западного побережья США о возможных... РИА Новости, 11.03.2026
ФБР не стало комментировать сообщения о возможной атаке иранских дронов на США
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) отказалось комментировать сообщения СМИ о выпуске предупреждения отделам полиции западного побережья США о возможных ударах иранских беспилотников.
Ранее в среду телеканал ABC сообщил со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, что ФБР
предупредило полицию Калифорнии
о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США
на Иран
.
Как следует из бюллетеня, распространенного в конце февраля, американские ведомства получили информацию о предполагаемых планах Ирана совершить внезапную атаку с использованием беспилотников. Согласно документу, запуск дронов может быть осуществлен с неопознанного судна по неуказанным целям в Калифорнии в качестве ответной меры на возможный удар США по иранской территории.
"У нас нет комментариев по данному вопросу", - ответили в ФБР на просьбу РИА Новости подтвердить соответствующие сообщения СМИ.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
.