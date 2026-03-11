Рейтинг@Mail.ru
ФБР отказалось комментировать сообщения о возможной атаке БПЛА Ирана в США - РИА Новости, 11.03.2026
22:10 11.03.2026
ФБР отказалось комментировать сообщения о возможной атаке БПЛА Ирана в США
в мире
сша
иран
калифорния
фбр
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, калифорния, фбр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Калифорния, ФБР, Военная операция США и Израиля против Ирана
ФБР отказалось комментировать сообщения о возможной атаке БПЛА Ирана в США

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне, США
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) отказалось комментировать сообщения СМИ о выпуске предупреждения отделам полиции западного побережья США о возможных ударах иранских беспилотников.
Ранее в среду телеканал ABC сообщил со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран.
Как следует из бюллетеня, распространенного в конце февраля, американские ведомства получили информацию о предполагаемых планах Ирана совершить внезапную атаку с использованием беспилотников. Согласно документу, запуск дронов может быть осуществлен с неопознанного судна по неуказанным целям в Калифорнии в качестве ответной меры на возможный удар США по иранской территории.
"У нас нет комментариев по данному вопросу", - ответили в ФБР на просьбу РИА Новости подтвердить соответствующие сообщения СМИ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ФБР считает, что Иран планирует удар по США, пишут СМИ
