ФБР считает, что Иран планирует удар по США, пишут СМИ
21:25 11.03.2026 (обновлено: 22:10 11.03.2026)
ФБР считает, что Иран планирует удар по США, пишут СМИ
ФБР считает, что Иран планирует удар по США, пишут СМИ

Агенты ФБР
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран, сообщает телеканал ABC со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства.
"Мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планирует внезапное нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов с неопознанного судна на неуказанные цели в Калифорнии, в случае если США нанесут удар по Ирану", - говорилось в предупреждении, распространенном в конце февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Заголовок открываемого материала