https://ria.ru/20260311/fbr-2080066703.html
ФБР считает, что Иран планирует удар по США, пишут СМИ
ФБР считает, что Иран планирует удар по США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
ФБР считает, что Иран планирует удар по США, пишут СМИ
ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по западному побережью в случае атаки США на Иран, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:25:00+03:00
2026-03-11T21:25:00+03:00
2026-03-11T22:10:00+03:00
в мире
сша
иран
калифорния
фбр
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074881666_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18a11e02d32c6fa807a2481288f7f9ea.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2080027890.html
сша
иран
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074881666_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_77d4ea9d92bac8f721471276b2487c26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, калифорния, фбр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Калифорния, ФБР, Военная операция США и Израиля против Ирана
ФБР считает, что Иран планирует удар по США, пишут СМИ
ABC: ФБР считают, что Иран планирует удар БПЛА по США с февраля