В ЕС боятся пересмотра отношения к российским энергоресурсам, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
21:03 11.03.2026
В ЕС боятся пересмотра отношения к российским энергоресурсам, пишут СМИ
В ЕС боятся пересмотра отношения к российским энергоресурсам, пишут СМИ
В Европе обеспокоены тем, что некоторые члены ЕС могут пересмотреть свое отношение к российским энергоресурсам на фоне ситуации на Ближнем Востоке, передает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:03:00+03:00
2026-03-11T21:03:00+03:00
в мире
россия
европа
ближний восток
евросоюз
россия
европа
ближний восток
В ЕС боятся пересмотра отношения к российским энергоресурсам, пишут СМИ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Европе обеспокоены тем, что некоторые члены ЕС могут пересмотреть свое отношение к российским энергоресурсам на фоне ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг.
Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что Евросоюз может возобновить обсуждения по запрету импорта газа из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Вице-премьер Италии призвал ЕС снять часть санкций с российской нефти
Вчера, 13:36
"Даже перспектива краткосрочной выгоды для России тревожит чиновников в Европе и странах Персидского залива", - говорится в публикации.
Как отмечает Блумберг со ссылкой на внутренний анализ неназванной энергокомпании, даже несколько недель перебоев в поставках СПГ через Ормузский пролив могут сделать энергетическую политику Европы более благоприятной для России на годы вперед.
"Несколько европейских чиновников обеспокоены тем, что некоторые страны-члены могут соблазниться недорогой альтернативой от России, если война (на Ближнем Востоке - ред.) затянется, а поставки из региона останутся ограниченными", - указано в статье.
Агентство напоминает, что Венгрия уже призывает ЕС приостановить действие санкций против российских энергоресурсов. Чиновники евроблока опасаются, что другие страны тоже могут начать просить о временных исключениях из этих ограничений.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Венгрия защитит себя от энергокризиса, а Европа — нет, заявил Сийярто
Вчера, 18:18
 
