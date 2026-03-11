В ЕС боятся пересмотра отношения к российским энергоресурсам, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Европе обеспокоены тем, что некоторые члены ЕС могут пересмотреть свое отношение к российским энергоресурсам на фоне ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг.

"Несколько европейских чиновников обеспокоены тем, что некоторые страны-члены могут соблазниться недорогой альтернативой от России, если война (на Ближнем Востоке - ред.) затянется, а поставки из региона останутся ограниченными", - указано в статье.