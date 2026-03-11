В ЕС боятся пересмотра отношения к российским энергоресурсам, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Европе обеспокоены тем, что некоторые члены ЕС могут пересмотреть свое отношение к российским энергоресурсам на фоне ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг.
Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что Евросоюз может возобновить обсуждения по запрету импорта газа из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Даже перспектива краткосрочной выгоды для России тревожит чиновников в Европе и странах Персидского залива", - говорится в публикации.
Как отмечает Блумберг со ссылкой на внутренний анализ неназванной энергокомпании, даже несколько недель перебоев в поставках СПГ через Ормузский пролив могут сделать энергетическую политику Европы более благоприятной для России на годы вперед.
"Несколько европейских чиновников обеспокоены тем, что некоторые страны-члены могут соблазниться недорогой альтернативой от России, если война (на Ближнем Востоке - ред.) затянется, а поставки из региона останутся ограниченными", - указано в статье.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив.