08:00 11.03.2026 (обновлено: 08:01 11.03.2026)
"Шантаж не сработает". Европа жестко осадила Украину
Виктор Орбан и глава киевского режима вновь схлестнулись в заочной дискуссии. Причем Зеленский позволил себе откровенные угрозы. Остроты ситуации добавляет то,... РИА Новости, 11.03.2026
"Шантаж не сработает". Европа жестко осадила Украину

Оленченко: Орбан переиграл оппонентов с помощью армии

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Виктор Орбан и глава киевского режима вновь схлестнулись в заочной дискуссии. Причем Зеленский позволил себе откровенные угрозы. Остроты ситуации добавляет то, что уже через месяц Венгрию ждут парламентские выборы. Кампания обещает быть непростой.

Старые претензии и новые обвинения

Позиция Будапешта неизменно вызывает недовольство в Киеве. В отличие от большинства партнеров по Евросоюзу, Венгрия не спешит безоглядно помогать Украине. Орбан неоднократно отмечал: спонсирование ВСУ губительно для ЕС как с политической, так и с экономической точек зрения. Есть и другие факторы — в частности, притеснение венгров в Закарпатье.
Но нынешняя эскалация связана по большей части с деньгами. Будапешт продолжает ветировать выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Орбан, впрочем, готов на уступки. Однако как минимум в случае возобновления поставок российского топлива по трубопроводу "Дружба".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Между Ираном и Украиной. Трамп заманил Европу в капкан
7 марта, 08:00
На днях в Венгрии задержали сотрудников Ощадбанка в связи с незаконной перевозкой наличности (многие миллионы евро) и золота.
И Зеленский еще взвинтил ставки, намекнув, что для решения проблемы может передать военным "адрес определенного лица". То есть Орбана.
"Вы угрожали мне солдатами, а через меня — всей Венгрии. Это не сработает. Остановитесь. Венгров нельзя шантажировать", — ответил Орбан, добавив, что конфискованные средства останутся в стране до окончания расследования.
© Правительство ВенгрииЗадержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Правительство Венгрии
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео

В Киеве заигрались

Из-за угроз Зеленского в конфликт вмешалась даже Европейская комиссия (ЕК).
"В настоящее время наблюдается эскалация риторики и провокационных высказываний. Мы считаем, что это не способствует достижению наших общих целей, — сказал официальный представитель ЕК Олаф Гилл. — Язык подобного рода неприемлем. Угрозы в адрес государств — членов ЕС недопустимы".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Это невозможно". Европейцы указали Зеленскому на дверь
28 февраля, 08:00
Конечно, в Брюсселе не скрывают недовольства Орбаном. Через месяц, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы. В ЕК и Киеве очень рассчитывают на смену власти. И всячески этому способствуют, о чем в Будапеште прекрасно осведомлены.
На фоне обострения с Киевом и приближающихся выборов Орбан привлек к охране энергообъектов армию, провел экстренное совещание правительства , в очередной раз призвав Евросоюз отменить антироссийские санкции в газовой и нефтяной сферах.
© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе

Грамотный ход

По данным социологов, правящая партия "Фидес" уступает по популярности оппозиционной TISZA ("Уважение и свобода"). Ее лидер Петер Мадьяр считается более лояльным к ЕС политиком. Но похоже, Орбану удалось перехватить инициативу. Вопрос в том, успеет ли он за месяц конвертировать все это непосредственно в голоса избирателей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Еще больше возможностей". США подтолкнули Украину к неизбежному
6 марта, 08:00
"Орбан опытный политик и, безусловно, намерен удержаться у власти, — говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. — В то же время он явно понимает: сторонники TISZA — а это на общеевропейском уровне и многие страны ЕС. — пойдут на все, чтобы добиться победы. В том числе, вероятно, рассматривается вариант организации беспорядков в стране. Однако Орбан сделал очень грамотный ход, когда сказал, что надо взять под военный контроль объекты энергетической инфраструктуры. Это также должно продемонстрировать его единство с армией. И намекнуть оппонентам: военные всегда будут на его стороне".
Что касается Украины, то, по мнению эксперта, киевский режим, насильно мобилизуя закарпатских венгров, тоже сплачивает сторонников нынешнего курса Будапешта. Поэтому борьба в ближайший месяц развернется нешуточная: и "Фидес", и TISZA попытаются найти слабые места друг друга.
© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр

Любой шаг может стать решающим

Доцент кафедры европейского права МГИМО, политолог Николай Топорнин, в свою очередь, отмечает: пока итоги опросов говорят в пользу оппозиции, противники Орбана, включая Зеленского, стараются использовать это в своих целях.
"Пусть Мадьяр и не проукраинский политик, но точно не будет ставить палки в колеса киевскому режиму, — уверен он. — Что может сделать Зеленский в этой ситуации? Не пускать на трубопровод "Дружбу" международных наблюдателей. Понятно, что перекрытие поставок — это политический шаг, а не следствие какой-то технической проблемы. Орбан же, видимо, прибегнет к челночной нефтяной дипломатии. И у него есть пространство для маневра — достаточно вспомнить встречи с Путиным (который подтвердил, что продолжит поставки в Венгрию. — Прим. ред.). Хотя по протоколу глава государства и председатель правительства могли бы и не беседовать лично. Но в целом ситуация пока непростая. Шансы Орбана, грубо говоря, 50 на 50: любой шаг способен сыграть как в его пользу, так и против".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Зеленский задумал переиграть Трампа и жестоко поплатился
26 февраля, 08:00
Наконец, есть и не совсем очевидный "фактор Трампа". Пусть в Брюсселе и недовольны Орбаном, но он остается, возможно, главным связующим звеном между Европой и США в условиях очевидного двустороннего охлаждения. С этой точки зрения странам ЕС стоило бы подумать, нужна ли им смена власти в Венгрии, чтобы потешить самолюбие Зеленского. Пока ответ на этот вопрос неочевиден: Европа неоднократно предпочитала идеологию прагматике.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
 
