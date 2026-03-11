Рейтинг@Mail.ru
ЕК призвала Бельгию, Болгарию и Словению бороться с обходом санкций - РИА Новости, 11.03.2026
17:41 11.03.2026
ЕК призвала Бельгию, Болгарию и Словению бороться с обходом санкций
ЕК призвала Бельгию, Болгарию и Словению бороться с обходом санкций - РИА Новости, 11.03.2026
ЕК призвала Бельгию, Болгарию и Словению бороться с обходом санкций
Еврокомиссия направила Бельгии, Болгарии и Словении предупреждения за отсутствие каких-либо результатов по внедрению решения о криминализации обхода санкций в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:41:00+03:00
2026-03-11T17:41:00+03:00
в мире
бельгия
болгария
словения
евросоюз
еврокомиссия
бельгия
болгария
словения
в мире, бельгия, болгария, словения, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Бельгия, Болгария, Словения, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК призвала Бельгию, Болгарию и Словению бороться с обходом санкций

ЕК призвала Бельгию, Болгарию и Словению криминализировать обход санкций

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Еврокомиссия направила Бельгии, Болгарии и Словении предупреждения за отсутствие каких-либо результатов по внедрению решения о криминализации обхода санкций в национальное законодательство, говорится в заявлении ЕК.
"Еврокомиссия призывает Бельгию, Болгарию и Словению имплементировать Директиву, криминализирующую нарушение ограничительных мер Европейского союза. Сегодня Европейская комиссия приняла решение направить мотивированные заключения Бельгии, Болгарии и Словении в связи с тем, что они не уведомили ЕК о каких-либо национальных мерах по включению Директивы о криминализации нарушения ограничительных мер Европейского союза от 2024 года в национальное законодательство", - говорится в документе.
В ЕК отметили, что у стран-нарушительниц теперь есть 2 месяца на ответ, после чего ЕК грозит обратиться в суд ЕС за штрафными санкциями.
