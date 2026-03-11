ЕК призвала Бельгию, Болгарию и Словению бороться с обходом санкций

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Еврокомиссия направила Бельгии, Болгарии и Словении предупреждения за отсутствие каких-либо результатов по внедрению решения о криминализации обхода санкций в национальное законодательство, говорится в заявлении ЕК.