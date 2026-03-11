Рейтинг@Mail.ru
В ЕК заявили, что не видят дефицита газа и нефти, но готовы принять меры - РИА Новости, 11.03.2026
14:55 11.03.2026
В ЕК заявили, что не видят дефицита газа и нефти, но готовы принять меры
В ЕС пока не видят дефицита по газу и нефти, но готовы принять все меры, вплоть до высвобождения кризисных резервов, сообщила представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 11.03.2026
брюссель, анна-каиса итконен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В ЕК заявили, что не видят дефицита газа и нефти, но готовы принять меры

Итконен: в ЕС не видят дефицита газа и нефти, но готовы задействовать резервы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В ЕС пока не видят дефицита по газу и нефти, но готовы принять все меры, вплоть до высвобождения кризисных резервов, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Мы пока не видим каких-либо дефицитов в странах ЕС по газу и нефти, но на фоне геополитической ситуации готовы принять любые необходимые меры, включая рекомендации Международного энергетического агентства по использованию кризисных резервов", - сообщила она на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, страны ЕС могут самостоятельно принимать решения по задействованию определенных объемов кризисных резервов. "При этом они обязаны уведомить об этом Еврокомиссию", - сказала представитель ЕК.
Она также добавила, что в четверг Еврокомиссия проведет заседание специальной кризисной группы по нефти, где обсудит общие рекомендации для стран ЕС по ситуации с энергетикой, включая задействование кризисных запасов нефти.
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ЕК рассматривает возможность финансировать ремонт "Дружбы"
Брюссель, Анна-Каиса Итконен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
 
 
