В ЕК заявили, что не видят дефицита газа и нефти, но готовы принять меры

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. В ЕС пока не видят дефицита по газу и нефти, но готовы принять все меры, вплоть до высвобождения кризисных резервов, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

Она также добавила, что в четверг Еврокомиссия проведет заседание специальной кризисной группы по нефти, где обсудит общие рекомендации для стран ЕС по ситуации с энергетикой, включая задействование кризисных запасов нефти.