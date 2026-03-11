ЕС нашел способ финансировать Киев в обход Венгрии и Словакии, пишут СМИ

Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз выделит Киеву средства в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока, пишет Pоlitico со ссылкой на дипломатов.

"Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро", — говорится в статье.

По данным издания, у стран Прибалтики и Северной Европы есть план, если Будапешт и Братислава не изменят позицию. Речь идет о выделении 30 миллиардов евро. По их мнению, этой суммы хватит Киеву, чтобы "полгода оставаться на плаву".

При этом, как писала Financial Times, без займа в 90 миллиардов Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале года. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявил, что Евросоюз так или иначе передаст эти деньги, несмотря на вето со стороны Венгрии

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". В свою очередь, Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.