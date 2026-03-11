Рейтинг@Mail.ru
07:49 11.03.2026 (обновлено: 09:54 11.03.2026)
ЕС нашел способ финансировать Киев в обход Венгрии и Словакии, пишут СМИ
Евросоюз выделит Киеву средства в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока, пишет Pоlitico со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, венгрия, украина, словакия, валдис домбровскис, евросоюз, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Словакия, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Петер Сийярто
ЕС нашел способ финансировать Киев в обход Венгрии и Словакии, пишут СМИ

Politico: ЕС выделит Украине средства в форме двусторонних кредитов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Евросоюз выделит Киеву средства в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока, пишет Pоlitico со ссылкой на дипломатов.
"Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
5 марта, 17:05
По данным издания, у стран Прибалтики и Северной Европы есть план, если Будапешт и Братислава не изменят позицию. Речь идет о выделении 30 миллиардов евро. По их мнению, этой суммы хватит Киеву, чтобы "полгода оставаться на плаву".
При этом, как писала Financial Times, без займа в 90 миллиардов Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале года. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявил, что Евросоюз так или иначе передаст эти деньги, несмотря на вето со стороны Венгрии.
Золото и деньги, изъятые у граждан Украины в Венгрии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Парламент Венгрии одобрил заморозку средств, конфискованных у Ощадбанка
10 марта, 17:38
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". В свою очередь, Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит, пытаясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Денежные купюры и монета Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
На Украине случился дефицит наличных после задержания инкассаторов Венгрией
7 марта, 05:00
 
В миреВенгрияУкраинаСловакияВалдис ДомбровскисЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
