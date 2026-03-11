https://ria.ru/20260311/energodar-2079936243.html
Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле
Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле
Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле
Артиллерийский обстрел ведётся по городу Энергодару Запорожской области, сообщил глава администрации города Максим Пухов, призвав жителей быть осторожными. РИА Новости, 11.03.2026
Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле
Глава администрации Энергодара Пузов сообщил об артиллерийском обстреле