Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле - РИА Новости, 11.03.2026
13:00 11.03.2026 (обновлено: 13:21 11.03.2026)
Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле
Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле
Артиллерийский обстрел ведётся по городу Энергодару Запорожской области, сообщил глава администрации города Максим Пухов, призвав жителей быть осторожными. РИА Новости, 11.03.2026
энергодар, запорожская область, происшествия
Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Власти Энергодара сообщили об артиллерийском обстреле

Глава администрации Энергодара Пузов сообщил об артиллерийском обстреле

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Артиллерийский обстрел ведётся по городу Энергодару Запорожской области, сообщил глава администрации города Максим Пухов, призвав жителей быть осторожными.
"Предупреждение. Идёт артобстрел города. Будьте аккуратны. Не выходите на улицу", - написал Пухов в своём Telegram-канале.
