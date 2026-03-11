Рейтинг@Mail.ru
17:50 11.03.2026
МЭА: экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до десяти процентов
экономика
ормузский пролив
ближний восток
международное энергетическое агентство
военная операция сша и израиля против ирана
экономика, ормузский пролив, ближний восток, международное энергетическое агентство, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Ормузский пролив, Ближний Восток, Международное энергетическое агентство, Военная операция США и Израиля против Ирана
МЭА: экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до десяти процентов

МЭА: экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до 10% от довоенных объемов

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Международного энергетического агентства.
"Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля 2026 года, затруднил поставки нефти через Ормузский пролив, при этом объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в настоящее время составляют менее 10% от доконфликтного уровня. Это вынуждает операторов по всему региону закрывать или сокращать значительные объемы производства", - говорится в сообщении агентства.
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Таиландский сухогруз подвергся атаке в Ормузском проливе
Вчера, 14:41
 
ЭкономикаОрмузский проливБлижний ВостокМеждународное энергетическое агентствоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
