Рейтинг@Mail.ru
Разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ekspert-2079924608.html
Разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от ЕС, считает эксперт
Разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от ЕС, считает эксперт - РИА Новости, 11.03.2026
Разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от ЕС, считает эксперт
Агрессивный настрой властей Молдавии, которые стремятся как можно скорее разорвать связи с СНГ, не способствует сближению с Евросоюзом, вместо этого рушится... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:27:00+03:00
2026-03-11T12:27:00+03:00
в мире
молдавия
ближний восток
михай попшой
майя санду
снг
евросоюз
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
https://ria.ru/20260310/uchebnik-2079600497.html
https://ria.ru/20260310/rumynija-2079740841.html
молдавия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, ближний восток, михай попшой, майя санду, снг, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Ближний Восток, Михай Попшой, Майя Санду, СНГ, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от ЕС, считает эксперт

Аналитик Чуря: разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от Евросоюза

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Агрессивный настрой властей Молдавии, которые стремятся как можно скорее разорвать связи с СНГ, не способствует сближению с Евросоюзом, вместо этого рушится система дипломатических отношений с традиционными партнерами, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Правительство Молдавии в среду одобрило денонсацию базового соглашения о создании СНГ и его устава.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Молдавский учебник истории оправдывает оккупацию страны войсками Гитлера
10 марта, 05:29
"Нам лучше стоит оставаться в СНГ, Молдавии это никак не вредит, а перспективы вступления в ЕС выглядят нереалистично. С такой агрессивной политикой против СНГ Молдавия не становится ближе к ЕС, она лишь создает себе врагов, что плохо с точки зрения внешней политики, рушится вся система дипломатических отношений с каждой из стран СНГ, с которыми у Молдавии долгое время были партнерские отношения", - заявил Чуря.
Он отметил, что власти Молдавии называют соглашения с СНГ неэффективными, однако уже сейчас видно, что республика упускает выгоду. В частности, в рамках СНГ можно было бы получить помощь для эвакуации молдавских граждан из стран Ближнего Востока или решить проблему возможного энергетического кризиса на фоне удорожания топлива и газа.
"Нужно понимать, что соглашения о сотрудничестве на двусторонней основе, которыми власти хотят заменить членство Молдавии в СНГ, не вступают в силу моментально, у нас будет определенный временной лаг вплоть до пяти лет, когда с определенными странами СНГ у нас не будет эффективного взаимодействия", - пояснил Чуря.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Румыния начинает план поглощения Молдавии и Приднестровья, заявили в ПМР
10 марта, 16:39
 
В миреМолдавияБлижний ВостокМихай ПопшойМайя СандуСНГЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала