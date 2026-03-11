Разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от ЕС, считает эксперт

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Агрессивный настрой властей Молдавии, которые стремятся как можно скорее разорвать связи с СНГ, не способствует сближению с Евросоюзом, вместо этого рушится система дипломатических отношений с традиционными партнерами, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
"Нам лучше стоит оставаться в СНГ, Молдавии это никак не вредит, а перспективы вступления в ЕС выглядят нереалистично. С такой агрессивной политикой против СНГ Молдавия не становится ближе к ЕС, она лишь создает себе врагов, что плохо с точки зрения внешней политики, рушится вся система дипломатических отношений с каждой из стран СНГ, с которыми у Молдавии долгое время были партнерские отношения", - заявил Чуря.
Он отметил, что власти Молдавии называют соглашения с СНГ неэффективными, однако уже сейчас видно, что республика упускает выгоду. В частности, в рамках СНГ можно было бы получить помощь для эвакуации молдавских граждан из стран Ближнего Востока или решить проблему возможного энергетического кризиса на фоне удорожания топлива и газа.
"Нужно понимать, что соглашения о сотрудничестве на двусторонней основе, которыми власти хотят заменить членство Молдавии в СНГ, не вступают в силу моментально, у нас будет определенный временной лаг вплоть до пяти лет, когда с определенными странами СНГ у нас не будет эффективного взаимодействия", - пояснил Чуря.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.