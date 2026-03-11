Разрыв Молдавии с СНГ одновременно отдаляет ее от ЕС, считает эксперт

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Агрессивный настрой властей Молдавии, которые стремятся как можно скорее разорвать связи с СНГ, не способствует сближению с Евросоюзом, вместо этого рушится система дипломатических отношений с традиционными партнерами, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.

"Нужно понимать, что соглашения о сотрудничестве на двусторонней основе, которыми власти хотят заменить членство Молдавии в СНГ, не вступают в силу моментально, у нас будет определенный временной лаг вплоть до пяти лет, когда с определенными странами СНГ у нас не будет эффективного взаимодействия", - пояснил Чуря.