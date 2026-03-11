Рейтинг@Mail.ru
США могли бы запретить агрессию против Ирана, считает эксперт - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 11.03.2026 (обновлено: 11:49 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/ekspert-2079907709.html
США могли бы запретить агрессию против Ирана, считает эксперт
США могли бы запретить агрессию против Ирана, считает эксперт - РИА Новости, 11.03.2026
США могли бы запретить агрессию против Ирана, считает эксперт
США могли бы законодательно запретить агрессию против Ирана в качестве гарантии безопасности, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил профессор кафедры... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:45:00+03:00
2026-03-11T11:49:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
рудн
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_2db94b55073a4769548cce5d40c9d504.jpg
https://ria.ru/20260311/iran-2079885747.html
https://ria.ru/20260311/trebovaniya-2079857693.html
https://ria.ru/20260311/vens-2079874976.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149263/61/1492636199_0:0:1699:1274_1920x0_80_0_0_6b97f657efb1ecffdd5496eebf048832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, рудн, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, РУДН, Военная операция США и Израиля против Ирана
США могли бы запретить агрессию против Ирана, считает эксперт

Юртаев: США могли бы законом запретить агрессию против Ирана в качестве гарантии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США могли бы законодательно запретить агрессию против Ирана в качестве гарантии безопасности, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН и член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что Иран выдвинул Соединенным Штатам три требования для возобновления переговоров. Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Неудержимая сила". СМИ забили тревогу из-за стратегии Ирана против США
Вчера, 10:27
"А вот если бы (президенту США) Трампу удалось провести какой-то закон, отклонение которого потребовало бы серьезного подхода со стороны конгресса и сената США... В этой ситуации гарантией безопасности может быть только, видимо, соглашение, которое предусматривает появление закона в США, который не допускает такого рода агрессии в отношении современного Ирана", - сказал Юртаев.
Он подчеркнул, что любой другой вид гарантии со стороны США не может восприниматься всерьез на фоне того, что "американцы легко выходят из всех ситуаций, бросая даже своих союзников".
"Соглашение, наверное, или просто пожать руки, вероятно, этого крайне недостаточно", - отметил эксперт.
Юртаев также выразил мнение, что возможно и создание международного механизма международной безопасности в регионе.
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран предъявил США три требования для переговоров, пишут СМИ
Вчера, 06:12
"Может быть, какой-то тройственный механизм региональной безопасности на Ближнем Востоке в целом. С точки зрения расширения формата Совета мира для Палестины, который предложил Трамп, но может быть регионального уровня, потому что сейчас мы видим отсутствие международной многосторонней структуры безопасности на Большом Ближнем Востоке", - резюмировал эксперт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Политолог объяснил позицию Вэнса по конфликту США и Ирана
Вчера, 09:42
 
В миреСШАИранБлижний ВостокРУДНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала