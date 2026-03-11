США могли бы запретить агрессию против Ирана, считает эксперт

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США могли бы законодательно запретить агрессию против Ирана в качестве гарантии безопасности, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН и член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что Иран выдвинул Соединенным Штатам три требования для возобновления переговоров. Условия Ирана предусматривают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию.

"А вот если бы (президенту США ) Трампу удалось провести какой-то закон, отклонение которого потребовало бы серьезного подхода со стороны конгресса и сената США... В этой ситуации гарантией безопасности может быть только, видимо, соглашение, которое предусматривает появление закона в США, который не допускает такого рода агрессии в отношении современного Ирана", - сказал Юртаев.

Он подчеркнул, что любой другой вид гарантии со стороны США не может восприниматься всерьез на фоне того, что "американцы легко выходят из всех ситуаций, бросая даже своих союзников".

"Соглашение, наверное, или просто пожать руки, вероятно, этого крайне недостаточно", - отметил эксперт.

Юртаев также выразил мнение, что возможно и создание международного механизма международной безопасности в регионе.

"Может быть, какой-то тройственный механизм региональной безопасности на Ближнем Востоке в целом. С точки зрения расширения формата Совета мира для Палестины , который предложил Трамп, но может быть регионального уровня, потому что сейчас мы видим отсутствие международной многосторонней структуры безопасности на Большом Ближнем Востоке", - резюмировал эксперт.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.