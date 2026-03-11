Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о причинах признания паспорта недействительным - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ekspert-2079836941.html
Россиян предупредили о причинах признания паспорта недействительным
Россиян предупредили о причинах признания паспорта недействительным - РИА Новости, 11.03.2026
Россиян предупредили о причинах признания паспорта недействительным
Поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным, если страницы документа частично или полностью оторваны, повреждены водой, разрисованы или... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:21:00+03:00
2026-03-11T03:21:00+03:00
общество
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
паспорт
татьяна голубева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/91/916439155_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c230d870a422d5cdfb5b4f111276a7d1.jpg
https://ria.ru/20260215/trebovanie-2074447522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/91/916439155_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_36342d929d6f21fb541a0380fa22d00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), паспорт, татьяна голубева
Общество, Россия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Паспорт, Татьяна Голубева
Россиян предупредили о причинах признания паспорта недействительным

РИА Новости: паспорт РФ могут признать недействительным при повреждении водой

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным, если страницы документа частично или полностью оторваны, повреждены водой, разрисованы или на них отслаивается ламинация, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
«
"Паспорт признают недействительным и подлежащим замене в случаях: полностью или частично оторванных страниц, в особенности страниц с личными данными; повреждения водой и пятен; отслаивающейся ламинации; надписей и рисунков", - сказала Голубева.
Она уточнила, что разводы от кофе, следы плесени из-за повышенной влажности, наличие повреждений от воды, огня, химически агрессивных веществ или физических воздействий тоже влияют на действительность паспорта. Кроме того, вздутие, отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией, царапины, при которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми, тоже являются причинами для замены документа.
"За умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КРФоАП, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей", - добавила эксперт.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Названы организации, которые имеют право требовать копию паспорта
15 февраля, 02:10
 
ОбществоРоссияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)ПаспортТатьяна Голубева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала