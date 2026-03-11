Россиян предупредили о причинах признания паспорта недействительным

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Поврежденный паспорт гражданина России признается недействительным, если страницы документа частично или полностью оторваны, повреждены водой, разрисованы или на них отслаивается ламинация, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

"Паспорт признают недействительным и подлежащим замене в случаях: полностью или частично оторванных страниц, в особенности страниц с личными данными; повреждения водой и пятен; отслаивающейся ламинации; надписей и рисунков", - сказала Голубева.

Она уточнила, что разводы от кофе, следы плесени из-за повышенной влажности, наличие повреждений от воды, огня, химически агрессивных веществ или физических воздействий тоже влияют на действительность паспорта. Кроме того, вздутие, отслаивание пластиковой пленки на странице с фотографией, царапины, при которых голограммы и элементы защиты становятся размытыми и плохо читаемыми, тоже являются причинами для замены документа.