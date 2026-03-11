Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране. Архивное фото

© REUTERS / Majid Asgaripour Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране

Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Руководство Соединенных Штатов вряд ли сможет найти быстрый выход из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.

"Я думаю, что на данном этапе мы такой прогноз делать не можем", - сказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону , отвечая на вопрос о том, удастся ли руководству США найти способ выйти из сложившегося положения.

По словам эксперта, уже был сделан ряд заявлений, которые будет трудно взять обратно, в том числе требование безоговорочной капитуляции со стороны Ирана

"Так что я не думаю, что это произойдёт", - сказал Макгрегор.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока