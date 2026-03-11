Рейтинг@Mail.ru
Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/eks-sovetnik-2079833744.html
Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном
Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном - РИА Новости, 11.03.2026
Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном
Руководство Соединенных Штатов вряд ли сможет найти быстрый выход из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, считает бывший советник Пентагона, отставной... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:32:00+03:00
2026-03-11T02:32:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
такер карлсон
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079389947_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6015ffceeb4bf77b446b1b4cc2eb0f20.jpg
https://ria.ru/20260310/izrail-2079639519.html
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079389947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a36bd79c13eaa9c11af001e50ec6a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, такер карлсон, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Такер Карлсон, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Экс-советник Пентагона не верит в быстрый выход из конфликта с Ираном

Дуглас Макгрегор: США вряд ли найдут быстрый выход из конфликта с Ираном

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Руководство Соединенных Штатов вряд ли сможет найти быстрый выход из сложившейся ситуации на Ближнем Востоке, считает бывший советник Пентагона, отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор.
"Я думаю, что на данном этапе мы такой прогноз делать не можем", - сказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о том, удастся ли руководству США найти способ выйти из сложившегося положения.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Такер Карлсон обвинил Израиль в цензуре новостей о конфликте с Ираном
10 марта, 10:53
По словам эксперта, уже был сделан ряд заявлений, которые будет трудно взять обратно, в том числе требование безоговорочной капитуляции со стороны Ирана.
"Так что я не думаю, что это произойдёт", - сказал Макгрегор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее Трамп пообещал, что операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
В миреСШАИранБлижний ВостокТакер КарлсонМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала