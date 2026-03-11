Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО работают в Дубае - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 11.03.2026 (обновлено: 14:53 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/dubay-2079971918.html
Силы ПВО работают в Дубае
Силы ПВО работают в Дубае - РИА Новости, 11.03.2026
Силы ПВО работают в Дубае
Средства противовоздушной обороны работают в небе над Дубаем, сообщили в среду власти эмирата. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:50:00+03:00
2026-03-11T14:53:00+03:00
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_1d4e19399f2b29cd3cbb618e033fb7c3.jpg
https://ria.ru/20260311/passazhiry-2079946386.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a63b22bb8fe5f5e79f055e78d629d1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Силы ПВО работают в Дубае

Силы ПВО работают в небе над Дубаем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Район Дубай Марина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Средства противовоздушной обороны работают в небе над Дубаем, сообщили в среду власти эмирата.
"Власти подтверждают, что звуки, которые слышны сейчас, - это результаты успешной работы ПВО по перехвату (объектов - ред.)", - сообщил медиаофис властей эмирата.
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Пассажиров аэропорта Дубая уводят в безопасное место
Вчера, 13:37
 
ДубайВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала