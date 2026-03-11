https://ria.ru/20260311/dubay-2079971918.html
Силы ПВО работают в Дубае
Силы ПВО работают в Дубае - РИА Новости, 11.03.2026
Силы ПВО работают в Дубае
Средства противовоздушной обороны работают в небе над Дубаем, сообщили в среду власти эмирата. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:50:00+03:00
2026-03-11T14:50:00+03:00
2026-03-11T14:53:00+03:00
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_1d4e19399f2b29cd3cbb618e033fb7c3.jpg
https://ria.ru/20260311/passazhiry-2079946386.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a63b22bb8fe5f5e79f055e78d629d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Силы ПВО работают в Дубае
Силы ПВО работают в небе над Дубаем