Utair планирует совершить рейсы из Дубая в Москву 11 и 13 марта
13:02 11.03.2026 (обновлено: 13:06 11.03.2026)
Utair планирует совершить рейсы из Дубая в Москву 11 и 13 марта
Utair планирует совершить рейсы из Дубая в Москву 11 и 13 марта - РИА Новости, 11.03.2026
Utair планирует совершить рейсы из Дубая в Москву 11 и 13 марта
Авиакомпания Utair ("Ютэйр") запланировала рейсы в Москву из Дубая на 11 и 13 марта, на них можно приобрести билеты, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 11.03.2026
Utair планирует совершить рейсы из Дубая в Москву 11 и 13 марта

Utair открыла продажу билетов на рейсы из Дубая в Москву 11 и 13 марта

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") запланировала рейсы в Москву из Дубая на 11 и 13 марта, на них можно приобрести билеты, сообщил РИА Новости представитель компании.
"11.03, 13.03.2026 года запланированы рейсы из Дубая. На данные рейсы можно приобрести билеты", - рассказали в Utair.
Авиакомпании "Аэрофлот" и S7 c 12 марта приостанавливают выполнение рейсов в сообщении с ОАЭ, полеты возобновятся после нормализации обстановки в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
