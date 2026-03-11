Рейтинг@Mail.ru
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 11.03.2026 (обновлено: 13:02 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/dubay-2079935649.html
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ
Громкий взрыв слышен в Дубае, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:58:00+03:00
2026-03-11T13:02:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260310/votren-2079710078.html
дубай
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, дубай, оаэ
Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай, ОАЭ
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ

Reuters: в Дубае прогремел громкий взрыв

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Громкий взрыв слышен в Дубае, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
"Громкий взрыв слышен в Дубае", - говорится в материале агентства.
Зенитная система средней дальности MAMBA французских ВВС - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Франция поставила ОАЭ оборудование для ПВО, заявило Минобороны
10 марта, 15:12
 
Военная операция США и Израиля против ИранаДубайОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала