https://ria.ru/20260311/dubay-2079935649.html
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ
Громкий взрыв слышен в Дубае, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:58:00+03:00
2026-03-11T12:58:00+03:00
2026-03-11T13:02:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_a2eaaeef000459ab7c1b6cf4dbcf9ce0.jpg
https://ria.ru/20260310/votren-2079710078.html
дубай
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072387009_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_d669fb3976a350d8e6119404fbd6a860.jpg
военная операция сша и израиля против ирана, дубай, оаэ
Военная операция США и Израиля против Ирана, Дубай, ОАЭ
В Дубае прогремел взрыв, пишут СМИ
Reuters: в Дубае прогремел громкий взрыв