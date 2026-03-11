Туристы из России, застрявшие на лайнере в Дохе, вернулись домой

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с десятилетним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала РИА Новости, что они вылетели из аэропорта Дубая и в среду прибыли в Екатеринбург.
"Мы дома", - сказала она.
Ранее туристка из РФ сообщала РИА Новости, что их тур начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере было порядка 200 российских туристов. Шестерых туристов из Челябинска 8 марта автобусом привезли в Дубай, где они, поменяв авиабилеты, ждали вылета во вторник в Екатеринбург.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.