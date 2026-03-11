Туристы из России, застрявшие на лайнере в Дохе, вернулись домой

ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с десятилетним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала РИА Новости, что они вылетели из аэропорта Дубая и в среду прибыли в Екатеринбург.