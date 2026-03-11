Рейтинг@Mail.ru
Туристы из России, застрявшие на лайнере в Дохе, вернулись домой - РИА Новости, 11.03.2026
08:38 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/dubaj-2079860460.html
Туристы из России, застрявшие на лайнере в Дохе, вернулись домой
Туристы из России, застрявшие на лайнере в Дохе, вернулись домой - РИА Новости, 11.03.2026
Туристы из России, застрявшие на лайнере в Дохе, вернулись домой
Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с десятилетним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала РИА... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:38:00+03:00
2026-03-11T08:38:00+03:00
дубай
иран
челябинск
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078655556_0:378:2730:1914_1920x0_80_0_0_f22846a2658a66c1b3f5566aedd01242.jpg
https://ria.ru/20260310/bakhreyn-2079758426.html
дубай
иран
челябинск
дубай, иран, челябинск, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Иран, Челябинск, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристы из России, застрявшие на лайнере в Дохе, вернулись домой

РИА Новости: застрявшая в Катаре российская туристка с сыном вернулась домой

© РИА Новости / Юлия ТроицкаяКруизный лайнер в порту Дохи, Катар
Круизный лайнер в порту Дохи, Катар - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Круизный лайнер в порту Дохи, Катар. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с десятилетним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала РИА Новости, что они вылетели из аэропорта Дубая и в среду прибыли в Екатеринбург.
"Мы дома", - сказала она.
Ранее туристка из РФ сообщала РИА Новости, что их тур начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере было порядка 200 российских туристов. Шестерых туристов из Челябинска 8 марта автобусом привезли в Дубай, где они, поменяв авиабилеты, ждали вылета во вторник в Екатеринбург.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Туроператоры вывезли почти всех россиян из Бахрейна, заявили в АТОР
10 марта, 17:21
 
ДубайИранЧелябинскВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
