Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие
11:09 11.03.2026 (обновлено: 11:17 11.03.2026)
Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие
Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие - РИА Новости, 11.03.2026
Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие
Два человека погибли, еще два пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Камешковском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, владимирская область, камешковский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владимирская область, Камешковский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие

Во Владимирской области в ДТП с 4 машинами 2 человека погибли и 2 пострадали

ДТП в Камешковском районе во Владимирской области
ДТП в Камешковском районе во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
ДТП в Камешковском районе во Владимирской области
ТУЛА, 11 мар – РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Камешковском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
"Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли и еще двое получили ранения, произошло сегодня, 11 марта, около 7.20 на 17 км автодороги Р-132 "Золотое кольцо" (восточное соединение с М-7 "Волга") в Камешковском районе", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью", после чего произошло столкновение с BMW и Nissan. В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗ" погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще два человека пострадали.
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области добавили, что обстоятельства аварии устанавливаются.
