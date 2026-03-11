https://ria.ru/20260311/dtp-2079898373.html
Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие
Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие - РИА Новости, 11.03.2026
Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие
Два человека погибли, еще два пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Камешковском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:09:00+03:00
2026-03-11T11:09:00+03:00
2026-03-11T11:17:00+03:00
происшествия
владимирская область
камешковский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079899241_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_60edf19e4a563187b4e877c35e30ceeb.jpg
https://ria.ru/20260310/dtp-2079618567.html
владимирская область
камешковский район
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079899241_4:0:800:597_1920x0_80_0_0_b13a7ea580afad87242b3ddda83a1fd5.jpg
Происшествия, Владимирская область, Камешковский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие
Во Владимирской области в ДТП с 4 машинами 2 человека погибли и 2 пострадали