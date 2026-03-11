Во Владимирской области столкнулись четыре машины, есть погибшие

ТУЛА, 11 мар – РИА Новости. Два человека погибли, еще два пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Камешковском районе Владимирской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью", после чего произошло столкновение с BMW и Nissan. В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗ" погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще два человека пострадали.