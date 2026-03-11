Рейтинг@Mail.ru
14:39 11.03.2026 (обновлено: 14:52 11.03.2026)
ЕК рассматривает возможность финансировать ремонт "Дружбы"
еврокомиссия, брюссель, анна-каиса итконен, в мире
Еврокомиссия, Брюссель, Анна-Каиса Итконен, В мире
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает возможность финансировать ремонт трубопровода "Дружба", пока окончательного решения нет, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
"Еврокомиссия готова содействовать в поиске решений по восстановлению поставок по "Дружбе", вплоть до финансирования, но пока конкретных решений нет", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев за день восстановит работу "Дружбы" при победе Орбана, заявил Сийярто
10 марта, 16:13
 
ЕврокомиссияБрюссельАнна-Каиса ИтконенВ мире
 
 
