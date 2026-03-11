Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу"

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба", но пока не ясно, пустят ли ее на Украину, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.