Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу"

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба", но пока не ясно, пустят ли ее на Украину, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконнен в конце февраля заявляла, что ЕК обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии. Владимир Зеленский позднее ответил отказом на требование Венгрии и Словакии допустить комиссию на нефтепровод для инспекции его состояния.