Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу" - РИА Новости, 11.03.2026
11:16 11.03.2026
Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу"
Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу"
Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу"

Ковач: комиссия из Венгрии отправилась на Украину проверять нефтепровод "Дружба"

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба", но пока не ясно, пустят ли ее на Украину, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"Венгерская комиссия во главе с госсекретарем Габором Чепеком отправилась на Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Вскоре станет ясно, разрешат ли им вообще въезд в страну и как будет развиваться ситуация после их прибытия в Киев", - сказал Ковач в эфире программы "Час истины".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконнен в конце февраля заявляла, что ЕК обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии. Владимир Зеленский позднее ответил отказом на требование Венгрии и Словакии допустить комиссию на нефтепровод для инспекции его состояния.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев за день восстановит работу "Дружбы" при победе Орбана, заявил Сийярто
10 марта, 16:13
 
