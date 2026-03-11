Рейтинг@Mail.ru
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/druzhba-2079844768.html
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной - РИА Новости, 11.03.2026
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной
Большинство россиян верят в существование дружбы между мужчиной и женщиной - в этом уверены 58% мужчин и 65% женщин, показало исследование SuperJob для РИА... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:09:00+03:00
2026-03-11T05:09:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_0573acb982cc2bfab5b26e16529d90f4.jpg
https://ria.ru/20260102/rossiyane-2066059518.html
https://ria.ru/20260119/otnosheniya-2068677038.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_626f81c6d7f34f745c33ef231de4aae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной

РИА Новости: большинство россиян верят в дружбу между мужчиной и женщиной

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyДевушка с мужчиной в автомобиле
Девушка с мужчиной в автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Девушка с мужчиной в автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большинство россиян верят в существование дружбы между мужчиной и женщиной - в этом уверены 58% мужчин и 65% женщин, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Большинство россиян - 58% мужчин и 65% женщин - ответили утвердительно. О наличии друзей противоположного пола рассказали 68% женщин и 64% мужчин", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.
Люди гуляют по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге на праздновании Нового года - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США
2 января, 14:18
Любопытная закономерность: среди мужчин в дружбу чаще верят женатые, а среди женщин, напротив, незамужние.
Молодежь до 35 лет реже верит в возможность существования дружбы между представителями разных полов, но при этом чаще тех, кто старше, рассказывает о том, что имеет друзей противоположного пола.
Россияне и россиянки с зарплатой выше среднего чаще тех, кто зарабатывает меньше, демонстрировали уверенность в том, что дружба между мужчиной и женщиной существует, и чаще говорили о том, что сами дружат с представителями другого пола.
Свидание - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
19 января, 04:09
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала