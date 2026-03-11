Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большинство россиян верят в существование дружбы между мужчиной и женщиной - в этом уверены 58% мужчин и 65% женщин, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Большинство россиян - 58% мужчин и 65% женщин - ответили утвердительно. О наличии друзей противоположного пола рассказали 68% женщин и 64% мужчин", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.

Любопытная закономерность: среди мужчин в дружбу чаще верят женатые, а среди женщин, напротив, незамужние.

Молодежь до 35 лет реже верит в возможность существования дружбы между представителями разных полов, но при этом чаще тех, кто старше, рассказывает о том, что имеет друзей противоположного пола.