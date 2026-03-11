https://ria.ru/20260311/druzhba-2079844768.html
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной - РИА Новости, 11.03.2026
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной
Большинство россиян верят в существование дружбы между мужчиной и женщиной - в этом уверены 58% мужчин и 65% женщин, показало исследование SuperJob для РИА... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:09:00+03:00
2026-03-11T05:09:00+03:00
2026-03-11T05:09:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_0573acb982cc2bfab5b26e16529d90f4.jpg
https://ria.ru/20260102/rossiyane-2066059518.html
https://ria.ru/20260119/otnosheniya-2068677038.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_626f81c6d7f34f745c33ef231de4aae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Аналитики выяснили, верят ли россияне в дружбу между мужчиной и женщиной
РИА Новости: большинство россиян верят в дружбу между мужчиной и женщиной
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большинство россиян верят в существование дружбы между мужчиной и женщиной - в этом уверены 58% мужчин и 65% женщин, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Большинство россиян - 58% мужчин и 65% женщин - ответили утвердительно. О наличии друзей противоположного пола рассказали 68% женщин и 64% мужчин", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.
Любопытная закономерность: среди мужчин в дружбу чаще верят женатые, а среди женщин, напротив, незамужние.
Молодежь до 35 лет реже верит в возможность существования дружбы между представителями разных полов, но при этом чаще тех, кто старше, рассказывает о том, что имеет друзей противоположного пола.
Россияне и россиянки с зарплатой выше среднего чаще тех, кто зарабатывает меньше, демонстрировали уверенность в том, что дружба между мужчиной и женщиной существует, и чаще говорили о том, что сами дружат с представителями другого пола.