Рейтинг@Mail.ru
Дроны уничтожили боевиков ВСУ на Харьковском направлении, заявил Кадыров - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/dron-2079976071.html
Дроны уничтожили боевиков ВСУ на Харьковском направлении, заявил Кадыров
Дроны уничтожили боевиков ВСУ на Харьковском направлении, заявил Кадыров - РИА Новости, 11.03.2026
Дроны уничтожили боевиков ВСУ на Харьковском направлении, заявил Кадыров
Военнослужащие батальона имени Шейха Мансура Минобороны России уничтожили украинских боевиков с помощью ударных FPV-дронов на харьковском направлении, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:03:00+03:00
2026-03-11T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:120:1782:1122_1920x0_80_0_0_a518181c172843ac41d6af74a62229d5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150019_0:0:1782:1338_1920x0_80_0_0_403577988c89c7e46adb21fe579c5bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рамзан кадыров, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Дроны уничтожили боевиков ВСУ на Харьковском направлении, заявил Кадыров

Кадыров: российские дроны уничтожили боевиков ВСУ на Харьковском направлении

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 11 мар — РИА Новости. Военнослужащие батальона имени Шейха Мансура Минобороны России уничтожили украинских боевиков с помощью ударных FPV-дронов на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление. Здесь несут службу военнослужащие стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ… В ходе грамотной воздушной разведки в одном из лесных участков была выявлена живая сила противника… По выявленным позициям были нанесены точные сбросы ВОГ (выстрел осколочный гранатометный, используется как основной боеприпас для сброса с БПЛА - ред.), а затем подключились ударные FPV-дроны… В результате грамотных и слаженных действий операторов БПЛА живая сила противника была уничтожена, а участок полностью зачищен", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он предположил, что боевики рассчитывали оставаться незамеченными, используя естественные укрытия местности, но скрыться от операторов батальона им не удалось.
"Отличная и профессиональная работа наших бойцов", - добавил Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала