Дроны уничтожили боевиков ВСУ на Харьковском направлении, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 11 мар — РИА Новости. Военнослужащие батальона имени Шейха Мансура Минобороны России уничтожили украинских боевиков с помощью ударных FPV-дронов на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он предположил, что боевики рассчитывали оставаться незамеченными, используя естественные укрытия местности, но скрыться от операторов батальона им не удалось.