Дроны уничтожили боевиков ВСУ на Харьковском направлении, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 11 мар — РИА Новости. Военнослужащие батальона имени Шейха Мансура Минобороны России уничтожили украинских боевиков с помощью ударных FPV-дронов на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Харьковское направление. Здесь несут службу военнослужащие стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ… В ходе грамотной воздушной разведки в одном из лесных участков была выявлена живая сила противника… По выявленным позициям были нанесены точные сбросы ВОГ (выстрел осколочный гранатометный, используется как основной боеприпас для сброса с БПЛА - ред.), а затем подключились ударные FPV-дроны… В результате грамотных и слаженных действий операторов БПЛА живая сила противника была уничтожена, а участок полностью зачищен", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он предположил, что боевики рассчитывали оставаться незамеченными, используя естественные укрытия местности, но скрыться от операторов батальона им не удалось.
"Отличная и профессиональная работа наших бойцов", - добавил Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18