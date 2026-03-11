https://ria.ru/20260311/dron-2079908580.html
В Запорожской области двое мужчин погибли от удара дрона ВСУ по машине
Двое мужчин погибли от удара дрона ВСУ по гражданской машине в районе города Васильевка, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 11.03.2026
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
запорожская область
