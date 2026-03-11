Рейтинг@Mail.ru
Долина заявила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/dolina-2079966665.html
Долина заявила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей
Долина заявила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей - РИА Новости, 11.03.2026
Долина заявила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей
Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что ситуация с квартирой показала ей, что у нее много близких людей и настоящих друзей. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:29:00+03:00
2026-03-11T14:29:00+03:00
россия
лариса долина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_289:39:2546:1309_1920x0_80_0_0_62cb8857c7b898ca3d0333e0822df60d.jpg
https://ria.ru/20260303/dolina-2078320634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983763_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_4a987981d33e6fe75ef3a4e7888e91e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина
Россия, Лариса Долина
Долина заявила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей

Долина рассказала, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что ситуация с квартирой показала ей, что у нее много близких людей и настоящих друзей.
"Первый, кто меня поддержал - это Игорь Михайлович Бутман. Очень многие, практически все меня поддержали - за что я сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, кто поддержал ее в сложившейся с квартирой ситуации.
Долина добавила, что эта трагичная ситуация показала, что у нее много друзей среди музыкантов и коллег по цеху.
"Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбалась", - заключила она.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Представитель Долиной рассказал о подготовке нового релиза певицы
3 марта, 22:42
 
РоссияЛариса Долина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала