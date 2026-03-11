https://ria.ru/20260311/dolina-2079966665.html
Долина заявила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что ситуация с квартирой показала ей, что у нее много близких людей и настоящих друзей.
"Первый, кто меня поддержал - это Игорь Михайлович Бутман. Очень многие, практически все меня поддержали - за что я сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, кто поддержал ее в сложившейся с квартирой ситуации.
Долина добавила, что эта трагичная ситуация показала, что у нее много друзей среди музыкантов и коллег по цеху.
"Справилась, как видите. Жива, здорова, даже улыбалась", - заключила она.