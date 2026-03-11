Долина заявила, что ситуация с квартирой показала, что у нее много друзей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что ситуация с квартирой показала ей, что у нее много близких людей и настоящих друзей.

"Первый, кто меня поддержал - это Игорь Михайлович Бутман. Очень многие, практически все меня поддержали - за что я сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех", - сказала она на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, кто поддержал ее в сложившейся с квартирой ситуации.