Долина заработает более трех миллионов за мартовский концерт в Подольске

По данным РИА Новости, зал Дома культуры "Октябрь" рассчитан на 850 мест. Цены на билеты варьируются от 2,2 до 5,5 тысячи рублей. Если Долина соберет полный зал, выручка от продаж билетов составит свыше 3,3 миллиона рублей. За полторы недели до концерта в продаже более 320 билетов, что составляет около 38% от общего количества. Стоит отметить, что билеты выкупают необычным образом: распродана правая половина зала, а практически вся левая - доступна для покупки.