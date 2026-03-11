Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник - РИА Новости, 11.03.2026
21:19 11.03.2026 (обновлено: 21:40 11.03.2026)
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник - РИА Новости, 11.03.2026
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводит во Флориде встречи с представителями администрации президента США, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
флорида, кирилл дмитриев, майами, сша, в мире, дональд трамп, россия
Флорида, Кирилл Дмитриев, Майами, США, В мире, Дональд Трамп, Россия
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник

РИА Новости: Дмитриев проводит переговоры во Флориде

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводит во Флориде встречи с представителями администрации президента США, сообщил источник РИА Новости.
«
"Да, подтверждаем", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Ранее Reuters писало со ссылкой на источники, что Дмитриев находится в Майами. Переговоры с американцами будут касаться экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.
В конце февраля Дмитриев встречался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Женеве. Тогда же глава Белого дома заявлял, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Вопрос украинского урегулирования движется вперед, заявил Уиткофф
10 марта, 19:11
10 марта, 19:11
 
ФлоридаКирилл ДмитриевМайамиСШАВ миреДональд ТрампРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
