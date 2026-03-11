https://ria.ru/20260311/dmitriev-2080065960.html
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник - РИА Новости, 11.03.2026
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводит во Флориде встречи с представителями администрации президента США, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:19:00+03:00
2026-03-11T21:19:00+03:00
2026-03-11T21:40:00+03:00
флорида
кирилл дмитриев
майами
сша
в мире
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260310/ukraina-2079783675.html
флорида
майами
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, кирилл дмитриев, майами, сша, в мире, дональд трамп, россия
Флорида, Кирилл Дмитриев, Майами, США, В мире, Дональд Трамп, Россия
Дмитриев проводит переговоры во Флориде, подтвердил источник
РИА Новости: Дмитриев проводит переговоры во Флориде