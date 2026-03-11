Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев приехал в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ
20:17 11.03.2026 (обновлено: 21:01 11.03.2026)
Дмитриев приехал в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров с членами администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters. РИА Новости, 11.03.2026
майами, в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп
Майами, В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп
Дмитриев приехал в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров с членами администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.
"Спецпредставитель Владимира Путина Дмитриев находится во Флориде, встречается с представителями администрации Трампа, утверждают источники", — говорится в публикации.

По данным издания, дискуссии будут касаться экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.
В конце февраля Дмитриев встречался со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Женеве. Тогда же глава Белого дома заявлял, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта на Украине.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Никогда раньше не видели". В США внезапно высказались о победе России
7 марта, 19:30
 
МайамиВ миреРоссияСШАКирилл ДмитриевДональд Трамп
 
 
