https://ria.ru/20260311/dmitriev-2080058038.html
Дмитриев приехал в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ
Дмитриев приехал в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Дмитриев приехал в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для переговоров с членами администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:17:00+03:00
2026-03-11T20:17:00+03:00
2026-03-11T21:01:00+03:00
майами
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_9d0a58d8fe5e6b57a08eb7965d5d289b.jpg
https://ria.ru/20260307/rossiya-2079271579.html
майами
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950926160_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_b513eec51dd126b0dc5375022631be23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майами, в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп
Майами, В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп
Дмитриев приехал в Майами для встреч с администрацией Трампа, пишут СМИ
Reuters: Дмитриев находится в Майами для встреч с членами администрации Трампа