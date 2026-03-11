https://ria.ru/20260311/didzheing-2079842792.html
Россияне стали чаще покупать оборудование для профессионального диджеинга
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россияне в этом году заметно чаще покупали оборудование, необходимое для профессионального диджеинга: резко вырос спрос на виниловые проигрыватели, микшерные пульты и диджейские стойки, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по чекам за январь-февраль 2025-2026 годов.
"Наибольший рост спроса показали виниловые проигрыватели - их стали приобретать на 53% чаще. Средняя цена покупки составила 6086 рублей, что на 15% дешевле, чем в январе-феврале 2025 года", - указали аналитики.
Спрос на микшерные пульты вырос на 34%. Их средняя стоимость снизилась на 6% и составила 8913 рублей. Диджейские стойки (кронштейны) показали рост продаж на 42%. При этом их средняя цена увеличилась на 16% - до 3904 рублей.