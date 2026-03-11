Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще покупать оборудование для профессионального диджеинга - РИА Новости, 11.03.2026
04:38 11.03.2026
Россияне стали чаще покупать оборудование для профессионального диджеинга
Россияне стали чаще покупать оборудование для профессионального диджеинга - РИА Новости, 11.03.2026
Россияне стали чаще покупать оборудование для профессионального диджеинга
Россияне в этом году заметно чаще покупали оборудование, необходимое для профессионального диджеинга: резко вырос спрос на виниловые проигрыватели, микшерные... РИА Новости, 11.03.2026
2026
общество, россия
Общество, Россия
Россияне стали чаще покупать оборудование для профессионального диджеинга

РИА Новости: россияне заметно чаще покупали оборудование для диджеинга

© Фото : Алексей Наумов Диджейский пульт в ночном клубе
Диджейский пульт в ночном клубе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Алексей Наумов
Диджейский пульт в ночном клубе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россияне в этом году заметно чаще покупали оборудование, необходимое для профессионального диджеинга: резко вырос спрос на виниловые проигрыватели, микшерные пульты и диджейские стойки, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по чекам за январь-февраль 2025-2026 годов.
"Наибольший рост спроса показали виниловые проигрыватели - их стали приобретать на 53% чаще. Средняя цена покупки составила 6086 рублей, что на 15% дешевле, чем в январе-феврале 2025 года", - указали аналитики.
Спрос на микшерные пульты вырос на 34%. Их средняя стоимость снизилась на 6% и составила 8913 рублей. Диджейские стойки (кронштейны) показали рост продаж на 42%. При этом их средняя цена увеличилась на 16% - до 3904 рублей.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос
23 декабря 2025, 05:17
 
ОбществоРоссия
 
 
