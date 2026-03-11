Россияне стали чаще покупать оборудование для профессионального диджеинга

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россияне в этом году заметно чаще покупали оборудование, необходимое для профессионального диджеинга: резко вырос спрос на виниловые проигрыватели, микшерные пульты и диджейские стойки, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".

Исследование проведено на основе анализа обезличенных данных продаж по чекам за январь-февраль 2025-2026 годов.

"Наибольший рост спроса показали виниловые проигрыватели - их стали приобретать на 53% чаще. Средняя цена покупки составила 6086 рублей, что на 15% дешевле, чем в январе-феврале 2025 года", - указали аналитики.