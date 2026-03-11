https://ria.ru/20260311/deti-2079993533.html
Пропавших детей в Звенигороде в среду искали с помощью самолета и вертолета
Пропавших детей в Звенигороде в среду искали с помощью самолета и вертолета - РИА Новости, 11.03.2026
Пропавших детей в Звенигороде в среду искали с помощью самолета и вертолета
Троих детей, пропавших в Звенигороде, в среду искали с помощью самолета и вертолета, это позволило расширить зону видимости и детально обследовать... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:59:00+03:00
2026-03-11T15:59:00+03:00
2026-03-11T16:17:00+03:00
происшествия
звенигород
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080015796_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c8be75fac2aae83bace3ef75ecb44b8b.jpg
https://ria.ru/20260311/poisk-2079987667.html
https://ria.ru/20260311/zvenigorod-2079931924.html
звенигород
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080015796_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4bf8c5b2ad233e8f165bd3d2060ff1eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавших детей в Звенигороде в среду искали с помощью самолета и вертолета
"ЛизаАлерт": пропавших детей в Звенигороде искали с помощью самолета и вертолета