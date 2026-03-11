Пропавших детей в Звенигороде в среду искали с помощью самолета и вертолета

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Троих детей, пропавших в Звенигороде, в среду искали с помощью самолета и вертолета, это позволило расширить зону видимости и детально обследовать труднодоступные участки акватории, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Сегодня к работе подключилась авиация: над местом поиска совершал облет вертолет ВПСО "Ангел". Также для осмотра русла реки и прибрежной полосы с воздуха был задействован легкомоторный самолет SkyLiader 500: это позволило расширить зону видимости и детально обследовать труднодоступные участки акватории", - рассказали в отряде.