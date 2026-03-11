https://ria.ru/20260311/deti-2079861377.html
Захарова прокомментировала заявления Киева об "украденных" Россией детях
Захарова прокомментировала заявления Киева об "украденных" Россией детях
Захарова назвала заявления Киева о похищенных детях гастролями сумасшедшего дома
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявления Киева о якобы украденных Россией детях - это "гастроли сумасшедшего дома", поскольку у украинской стороны нет точных цифр, амплитуда колеблется от нескольких десятков до более миллиона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Амплитуда колебания цифр во всех киевскорежимных докладах, данных, материалов от десятков детей до более чем миллиона. Нормальная амплитуда?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что такая непоследовательность в цифрах - это "сумасшедший дом".
"И вот с этим сумасшедшим домом они выступают по всему миру. Это такие гастроли сумасшедшего дома", - указала она.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия призывает здравомыслящие страны не вестись на сфабрикованную ложь о якобы похищенных РФ украинских детях. По заявлению МИД РФ, "детская тема" используется на международной арене для антироссийской пропаганды.