Захарова прокомментировала заявления Киева об "украденных" Россией детях

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявления Киева о якобы украденных Россией детях - это "гастроли сумасшедшего дома", поскольку у украинской стороны нет точных цифр, амплитуда колеблется от нескольких десятков до более миллиона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« "Амплитуда колебания цифр во всех киевскорежимных докладах, данных, материалов от десятков детей до более чем миллиона. Нормальная амплитуда?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что такая непоследовательность в цифрах - это "сумасшедший дом".

"И вот с этим сумасшедшим домом они выступают по всему миру. Это такие гастроли сумасшедшего дома", - указала она.