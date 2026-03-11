Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявления Киева об "украденных" Россией детях - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 11.03.2026 (обновлено: 08:48 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/deti-2079861377.html
Захарова прокомментировала заявления Киева об "украденных" Россией детях
Захарова прокомментировала заявления Киева об "украденных" Россией детях - РИА Новости, 11.03.2026
Захарова прокомментировала заявления Киева об "украденных" Россией детях
Заявления Киева о якобы украденных Россией детях - это "гастроли сумасшедшего дома", поскольку у украинской стороны нет точных цифр, амплитуда колеблется от... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T08:45:00+03:00
2026-03-11T08:48:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20250604/kiev-2020858704.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова, киев, украина
В мире, Россия, Мария Захарова, Киев, Украина
Захарова прокомментировала заявления Киева об "украденных" Россией детях

Захарова назвала заявления Киева о похищенных детях гастролями сумасшедшего дома

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявления Киева о якобы украденных Россией детях - это "гастроли сумасшедшего дома", поскольку у украинской стороны нет точных цифр, амплитуда колеблется от нескольких десятков до более миллиона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Амплитуда колебания цифр во всех киевскорежимных докладах, данных, материалов от десятков детей до более чем миллиона. Нормальная амплитуда?" - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что такая непоследовательность в цифрах - это "сумасшедший дом".
"И вот с этим сумасшедшим домом они выступают по всему миру. Это такие гастроли сумасшедшего дома", - указала она.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Россия призывает здравомыслящие страны не вестись на сфабрикованную ложь о якобы похищенных РФ украинских детях. По заявлению МИД РФ, "детская тема" используется на международной арене для антироссийской пропаганды.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова
4 июня 2025, 14:19
 
В миреРоссияМария ЗахароваКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала