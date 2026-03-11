Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело против главы Осташковского округа Тверской области
00:06 11.03.2026 (обновлено: 00:07 11.03.2026)
СК возбудил дело против главы Осташковского округа Тверской области
СК возбудил дело против главы Осташковского округа Тверской области - РИА Новости, 11.03.2026
СК возбудил дело против главы Осташковского округа Тверской области
Следственный комитет в Тверской области возбудил уголовное дело в отношении главы Осташковского округа, подозреваемого в получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
россия
тверь
виталий королев
алексей титов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, тверь, виталий королев, алексей титов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тверь, Виталий Королев, Алексей Титов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против главы Осташковского округа Тверской области

СК возбудил дело против главы Осташковского округа Тверской области за взятку

БЕЛГОРОД, 11 мар – РИА Новости. Следственный комитет в Тверской области возбудил уголовное дело в отношении главы Осташковского округа, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в ведомстве.
Ранее врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что глава Осташковского округа Алексей Титов отстранён от должности в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Осташковского муниципального округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении на сайте регионального СУСК.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ РФ по Тверской области. По версии следствия, 10 марта чиновник в салоне автомобиля в Твери получил 1,1 миллиона рублей. Деньги предназначались за продажу муниципальной недвижимости по заниженной стоимости и общее покровительство при сделках. Взяткодателем, как уточняется, выступал участник оперативно-розыскного мероприятия. Сразу после передачи денег подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.
ПроисшествияРоссияТверьВиталий КоролевАлексей ТитовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
