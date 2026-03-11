СК возбудил дело против главы Осташковского округа Тверской области

БЕЛГОРОД, 11 мар – РИА Новости. Следственный комитет в Тверской области возбудил уголовное дело в отношении главы Осташковского округа, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в ведомстве.
Ранее врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что глава Осташковского округа Алексей Титов отстранён от должности в связи с задержанием по подозрению в совершении коррупционного преступления.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Осташковского муниципального округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении на сайте регионального СУСК.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ РФ по Тверской области. По версии следствия, 10 марта чиновник в салоне автомобиля в Твери получил 1,1 миллиона рублей. Деньги предназначались за продажу муниципальной недвижимости по заниженной стоимости и общее покровительство при сделках. Взяткодателем, как уточняется, выступал участник оперативно-розыскного мероприятия. Сразу после передачи денег подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.