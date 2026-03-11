Экс-замгубернатора Курской области, обвиняемый во взятках, признал вину

КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов в суде признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
"Признаю", - ответил Дедов на вопрос, признает ли он свою вину.
Ранее пресс-служба судов региона сообщала, что уголовное дело в отношении Дедова начнут рассматривать 11 марта, он этапирован в СИЗО-1 города Курска. В среду Дедова конвоем доставили в Ленинский районный суд города Курска для начала рассмотрения судебного дела.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.