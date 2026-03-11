https://ria.ru/20260311/dardanelly-2080064634.html
Проход через Дарданеллы приостановлен из-за севшего на мель судна
Проход через Дарданеллы приостановлен из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 11.03.2026
Проход через Дарданеллы приостановлен из-за севшего на мель судна
Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении... РИА Новости, 11.03.2026
