Проход через Дарданеллы приостановлен из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 11.03.2026
21:03 11.03.2026
Проход через Дарданеллы приостановлен из-за севшего на мель судна
Проход через Дарданеллы приостановлен из-за севшего на мель судна
Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении... РИА Новости, 11.03.2026
Новости
Проход через Дарданеллы приостановлен из-за севшего на мель судна

РИА Новости: транзит через Дарданеллы приостановлен из-за севшего на мель судна

Сухогруз, севший на мель. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 мар - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно приостановлен вечером в среду из-за севшего на мель сухогруза, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"В связи с ситуацией с севшим на мель сухогрузом транзит судов через Дарданеллы приостановлен в обоих направлениях с 18.50 мск", - сообщили в ведомстве.
Сухогруз NOTA APP длиной в 189 метров под флагом Панамы с 51,2 тысячами тонн пшеницы, направлявшийся из России в Египет, сел на мель в Дарданеллах у деревни Килитбахир из-за неполадок с двигателем, сообщили ранее в ведомстве. К судну направлены буксиры. После оценки состояния дна судна будет начата операция по его эвакуации.
КСИР назвал причину атаки на таиландский сухогруз
