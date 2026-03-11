Рейтинг@Mail.ru
В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче
03:45 11.03.2026
В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче
В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче
В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Снег на даче стоит счищать с крыш, а от фундамента дома перекидывать на грядки, но ни в коем случае не следует убирать с земли: при таянии вода уйдет в почву, что позволяет рассчитывать на хороший урожай, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Снег (с участка - ред.) ни в коем случае убирать не надо, потому что это, в принципе, богатство, потому что все это уйдет в землю. Когда недостаток воды, это значительно хуже. А вот когда такая повышенная влажность, мы можем надеяться на хороший урожай. Просто даже вот с весны растения будут себя хорошо чувствовать", - сказала она.
"Другое дело, что убирать его надо с крыш и со всяких строений, где он может либо проломить крышу, поскольку он намокнет, станет тяжелым, или он, когда сходит, может за собой какой-нибудь кровельный материал утащить", - добавила эксперт.
Воронова отметила, что также стоит счищать снег с теплиц и убирать его от фундамента дома, чтобы вода не пошла в подвал. "И этот снег перекидывать на цветники, на грядки, на газон - в любое место, лишь бы подальше от отмостки дома. А так, все что на земле, ни в коем случае убирать не надо", - заключила она.
