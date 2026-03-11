В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Снег на даче стоит счищать с крыш, а от фундамента дома перекидывать на грядки, но ни в коем случае не следует убирать с земли: при таянии вода уйдет в почву, что позволяет рассчитывать на хороший урожай, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Снег (с участка - ред.) ни в коем случае убирать не надо, потому что это, в принципе, богатство, потому что все это уйдет в землю. Когда недостаток воды, это значительно хуже. А вот когда такая повышенная влажность, мы можем надеяться на хороший урожай. Просто даже вот с весны растения будут себя хорошо чувствовать", - сказала она.

"Другое дело, что убирать его надо с крыш и со всяких строений, где он может либо проломить крышу, поскольку он намокнет, станет тяжелым, или он, когда сходит, может за собой какой-нибудь кровельный материал утащить", - добавила эксперт.