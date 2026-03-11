https://ria.ru/20260311/dacha-2079839137.html
В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче
В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче - РИА Новости, 11.03.2026
В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче
Снег на даче стоит счищать с крыш, а от фундамента дома перекидывать на грядки, но ни в коем случае не следует убирать с земли: при таянии вода уйдет в почву,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:45:00+03:00
2026-03-11T03:45:00+03:00
2026-03-11T03:45:00+03:00
общество
россия
ольга воронова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/80/1549068088_0:147:3071:1874_1920x0_80_0_0_81f4cff45e089f5658ba36a752e86446.jpg
https://ria.ru/20260303/ogurets-2078291553.html
https://ria.ru/20260225/dacha-2076549666.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/80/1549068088_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_4ad908af39b5cc5b4ab5650266dde27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ольга воронова
Общество, Россия, Ольга Воронова
В Союзе садоводов рассказали, нужно ли убирать снег на даче
РИА Новости: Воронова посоветовала не убирать снег с грядок
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Снег на даче стоит счищать с крыш, а от фундамента дома перекидывать на грядки, но ни в коем случае не следует убирать с земли: при таянии вода уйдет в почву, что позволяет рассчитывать на хороший урожай, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Снег (с участка - ред.) ни в коем случае убирать не надо, потому что это, в принципе, богатство, потому что все это уйдет в землю. Когда недостаток воды, это значительно хуже. А вот когда такая повышенная влажность, мы можем надеяться на хороший урожай. Просто даже вот с весны растения будут себя хорошо чувствовать", - сказала она.
"Другое дело, что убирать его надо с крыш и со всяких строений, где он может либо проломить крышу, поскольку он намокнет, станет тяжелым, или он, когда сходит, может за собой какой-нибудь кровельный материал утащить", - добавила эксперт.
Воронова
отметила, что также стоит счищать снег с теплиц и убирать его от фундамента дома, чтобы вода не пошла в подвал. "И этот снег перекидывать на цветники, на грядки, на газон - в любое место, лишь бы подальше от отмостки дома. А так, все что на земле, ни в коем случае убирать не надо", - заключила она.