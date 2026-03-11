https://ria.ru/20260311/chuvashija-2079983414.html
В Чувашии мужчину арестовали за призывы к терроризму в Telegram-каналах
11.03.2026
В Чувашии мужчину арестовали за призывы к терроризму в Telegram-каналах
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чувашии за комментарии в украинских Telegram-каналах с призывом к террористической деятельности в России, он...
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чувашии за комментарии в украинских Telegram-каналах с призывом к террористической деятельности в России, он арестован, сообщает управление ФСБ республики.
Установлено, что в июле 2024 года подозреваемый, являясь противником специальной военной операции, разместил в одном из Telegram-каналов комментарии, оправдывающие терроризм. А в июле 2025 года фигурант оставил комментарии под публикацией о террористической атаке БПЛА на промышленное предприятие в Чебоксарах
. В них мужчина призывал к террористической деятельности в России
.
"В отношении 37-летнего уроженца Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении
.
На оперативном видео, снятом УФСБ региона, мужчина признал свою вину, уточнив, что раскаивается в своих призывах на украинских каналах.
В УФСБ добавили, что Московский районный суд Чебоксар отправил подозреваемого под стражу.