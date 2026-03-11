Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии мужчину арестовали за призывы к терроризму в Telegram-каналах
15:28 11.03.2026
В Чувашии мужчину арестовали за призывы к терроризму в Telegram-каналах
В Чувашии мужчину арестовали за призывы к терроризму в Telegram-каналах
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чувашии за комментарии в украинских Telegram-каналах с призывом к террористической деятельности в России, он... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
россия
чебоксары
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, россия, чебоксары, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чувашии за комментарии в украинских Telegram-каналах с призывом к террористической деятельности в России, он арестован, сообщает управление ФСБ республики.
Установлено, что в июле 2024 года подозреваемый, являясь противником специальной военной операции, разместил в одном из Telegram-каналов комментарии, оправдывающие терроризм. А в июле 2025 года фигурант оставил комментарии под публикацией о террористической атаке БПЛА на промышленное предприятие в Чебоксарах. В них мужчина призывал к террористической деятельности в России.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В России разгромили 79 террористических ячеек в 2025 году
10 марта, 10:01
"В отношении 37-летнего уроженца Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении.
На оперативном видео, снятом УФСБ региона, мужчина признал свою вину, уточнив, что раскаивается в своих призывах на украинских каналах.
В УФСБ добавили, что Московский районный суд Чебоксар отправил подозреваемого под стражу.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жительницу Тверской области приговорили к колонии за оправдание терроризма
10 марта, 16:30
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
