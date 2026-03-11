В Чувашии мужчину арестовали за призывы к терроризму в Telegram-каналах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Чувашии за комментарии в украинских Telegram-каналах с призывом к террористической деятельности в России, он арестован, сообщает управление ФСБ республики.

Установлено, что в июле 2024 года подозреваемый, являясь противником специальной военной операции, разместил в одном из Telegram-каналов комментарии, оправдывающие терроризм. А в июле 2025 года фигурант оставил комментарии под публикацией о террористической атаке БПЛА на промышленное предприятие в Чебоксарах . В них мужчина призывал к террористической деятельности в России

"В отношении 37-летнего уроженца Чувашии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении

На оперативном видео, снятом УФСБ региона, мужчина признал свою вину, уточнив, что раскаивается в своих призывах на украинских каналах.