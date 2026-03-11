Экс-супруг Чекалиной искренне сопереживает ей, заявил адвокат

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчека), у которой обнаружили рак, Артем Чекалин искренне сопереживает ей, его семья оказывает всестороннюю помощь, рассказал РИА Новости его адвокат, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков.