Экс-супруг Чекалиной искренне сопереживает ей, заявил адвокат
11.03.2026
20:39 11.03.2026
Экс-супруг Чекалиной искренне сопереживает ей, заявил адвокат
Экс-супруг Чекалиной искренне сопереживает ей, заявил адвокат - РИА Новости, 11.03.2026
Экс-супруг Чекалиной искренне сопереживает ей, заявил адвокат
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчека), у которой обнаружили рак, Артем Чекалин искренне сопереживает ей, его семья оказывает всестороннюю помощь,... РИА Новости, 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/lerchek-2080021087.html
Новости
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчека), у которой обнаружили рак, Артем Чекалин искренне сопереживает ей, его семья оказывает всестороннюю помощь, рассказал РИА Новости его адвокат, партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков.
Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка. На следующий день после выписки она была доставлена в онкологическую реанимацию, но от дальнейшего пребывания в больнице отказалась. Утром 8 марта отец ее ребенка Луис Сквиччиарини сообщил в соцсетях, что у нее обнаружили злокачественные клетки, также ей провели операцию на позвоночнике, поскольку несколько позвонков начали разрушаться, а в легких найдены метастазы.
"Артем искренне сопереживает Валерии, его семья оказывает ей всестороннюю помощь и поддержку", - сказал собеседник агентства.
Чекалины находятся под домашним арестом по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Блогер неоднократно жаловалась на состояние здоровья. Сквиччиарини писал в соцсетях, что за время следствия она обращалась к следователю для разрешения посетить врача, но получала отказы.
Что с Лерчек прямо сейчас и как проходит лечение от рака
Что с Лерчек прямо сейчас и как проходит лечение от рака
Артем Чекалин, Валерия Чекалина
 
 
