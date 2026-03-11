На АЭС "Бушер" в Иране остаются около 450 членов российского персонала

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На АЭС "Бушер" в Иране остаются около 450 человек из числа российского персонала, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Сейчас на площадке осталось около 450 человек - тех, кто пока не могут по объективным причинам станцию покинуть", - сказал Лихачев.