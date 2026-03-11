На АЭС "Бушер" в Иране остаются около 450 членов российского персонала

Рейтинг@Mail.ru
13:36 11.03.2026 (обновлено: 13:55 11.03.2026)
© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На АЭС "Бушер" в Иране остаются около 450 человек из числа российского персонала, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Второй этап эвакуации российского персонала и членов их семей с АЭС "Бушер" завершился в ночь на среду, через Армению в Россию направляются 150 человек, сообщил Лихачев журналистам.
"Сейчас на площадке осталось около 450 человек - тех, кто пока не могут по объективным причинам станцию покинуть", - сказал Лихачев.
Часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых блоков АЭС "Бушер", говорил ранее глава "Росатома". Хотя строительство новых блоков АЭС "Бушер" временно приостановлено, этот проект останется в приоритетах "Росатома", подчеркивал Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер"
9 марта, 11:04
 
В миреИранБушерская АЭСАрменияРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против ИранаСША
 
 
