На АЭС "Бушер" в Иране остаются около 450 членов российского персонала

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На АЭС "Бушер" в Иране остаются около 450 человек из числа российского персонала, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Второй этап эвакуации российского персонала и членов их семей с АЭС "Бушер" завершился в ночь на среду, через Армению в Россию направляются 150 человек, сообщил Лихачев журналистам.
"Сейчас на площадке осталось около 450 человек - тех, кто пока не могут по объективным причинам станцию покинуть", - сказал Лихачев.
Часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых блоков АЭС "Бушер", говорил ранее глава "Росатома". Хотя строительство новых блоков АЭС "Бушер" временно приостановлено, этот проект останется в приоритетах "Росатома", подчеркивал Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер"
9 марта, 11:04