"Молодая Гвардия" ДНР почтила память погибших в Брянске от атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" ДНР в Донецке почтили память погибших жителей Брянска, передает корреспондент РИА Новости.
В среду активисты "Молодой Гвардии" ДНР возложили цветы к стеле "Россия" в центре Донецка в память о погибших в Брянске днем ранее. На саму стелу были выставлены фотографии последствий обстрела ВСУ, чередуя фотоснимки с надписями "Не забудем, не простим".
"Все мы можем наблюдать, как враг активизировался, особенно в последние дни. На примере нашего города (Донецк- ред.), и вчера мы видели, как в Брянске абсолютно мирные кварталы, где люди шли с работы, обстреляли… Молодежь Донбасса, как никакая другая, знает, что такое потеря близких людей, что такое раненые люди", - рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.