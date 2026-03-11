Рейтинг@Mail.ru
"Молодая Гвардия" ДНР почтила память погибших в Брянске от атаки ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/bryansk-2080061779.html
"Молодая Гвардия" ДНР почтила память погибших в Брянске от атаки ВСУ
"Молодая Гвардия" ДНР почтила память погибших в Брянске от атаки ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
"Молодая Гвардия" ДНР почтила память погибших в Брянске от атаки ВСУ
Активисты "Молодой Гвардии" ДНР в Донецке почтили память погибших жителей Брянска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:46:00+03:00
2026-03-11T20:46:00+03:00
брянск
донецкая народная республика
александр богомаз
донецк
вооруженные силы украины
молодая гвардия
молодая гвардия единой россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079976964_0:210:2878:1829_1920x0_80_0_0_0082ade52927e0eb6ad6b9ce99bcec12.jpg
https://ria.ru/20260311/bogomaz-2080049341.html
https://ria.ru/20260311/bogomaz-2080007452.html
брянск
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079976964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8b444aa0e4f937430b86fb052e403cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, донецкая народная республика, александр богомаз, донецк, вооруженные силы украины, молодая гвардия , молодая гвардия единой россии, общество
Брянск, Донецкая Народная Республика, Александр Богомаз, Донецк, Вооруженные силы Украины, Молодая гвардия , Молодая гвардия Единой России, Общество
"Молодая Гвардия" ДНР почтила память погибших в Брянске от атаки ВСУ

Активисты "Молодой Гвардии" ДНР почтили память погибших в Брянске от атаки ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" ДНР в Донецке почтили память погибших жителей Брянска, передает корреспондент РИА Новости.
В среду активисты "Молодой Гвардии" ДНР возложили цветы к стеле "Россия" в центре Донецка в память о погибших в Брянске днем ранее. На саму стелу были выставлены фотографии последствий обстрела ВСУ, чередуя фотоснимки с надписями "Не забудем, не простим".
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску
Вчера, 19:08
"Все мы можем наблюдать, как враг активизировался, особенно в последние дни. На примере нашего города (Донецк- ред.), и вчера мы видели, как в Брянске абсолютно мирные кварталы, где люди шли с работы, обстреляли… Молодежь Донбасса, как никакая другая, знает, что такое потеря близких людей, что такое раненые люди", - рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии Единой России" в ДНР Сергей Добровольский.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Здание, поврежденное в результате ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов
Вчера, 16:35
 
БрянскДонецкая Народная РеспубликаАлександр БогомазДонецкВооруженные силы УкраиныМолодая гвардияМолодая гвардия Единой РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала