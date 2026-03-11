В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску спланированной провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Удар ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по Брянску является спланированной провокацией с целью срыва переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поделился мнением с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет.