В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску спланированной провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Удар ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по Брянску является спланированной провокацией с целью срыва переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поделился мнением с РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крыма Михаил Шеремет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
"Враг осознанно пошел на спланированную провокацию, чтобы сорвать переговоры по мирному урегулированию военного конфликта. Киевский режим не собирается договариваться, мирный процесс ему не нужен. Уверен, что удар был нанесен по согласованию и в координации с западными спецслужбами", - сказал Шеремет.
По его словам, ВСУ целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, чтобы создать ситуацию, препятствующую ведению переговоров.
"От киевского режима исходит террористическая угроза", - подчеркнул депутат.