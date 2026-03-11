https://ria.ru/20260311/bryansk-2079908839.html
В Брянске рассказали о работе экстренных служб после ракетного удара ВСУ
2026-03-11T11:48:00+03:00
брянск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Силы и средства были своевременно развернуты после ракетного удара ВСУ по Брянску, помощь в момент ЧП оказывали 25 медицинских бригад, рассказал журналистам глава областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов.
"Все силы и средства были развернуты своевременно, поступившим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Я в свою очередь хочу сказать, что помимо развертывания лечебных учреждений, принимало участие в оказании помощи непосредственно в очаге 25 бригад скорой медицинской помощи", - сообщил Галаганов.