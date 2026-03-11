Рейтинг@Mail.ru
В Брянске рассказали о работе экстренных служб после ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 11.03.2026
В Брянске рассказали о работе экстренных служб после ракетного удара ВСУ
В Брянске рассказали о работе экстренных служб после ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
В Брянске рассказали о работе экстренных служб после ракетного удара ВСУ
Силы и средства были своевременно развернуты после ракетного удара ВСУ по Брянску, помощь в момент ЧП оказывали 25 медицинских бригад, рассказал журналистам... РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
брянск
вооруженные силы украины
происшествия
брянск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянске рассказали о работе экстренных служб после ракетного удара ВСУ

Галаганов: помощь после ракетного удара ВСУ по Брянску оказывали 25 медбригад

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Силы и средства были своевременно развернуты после ракетного удара ВСУ по Брянску, помощь в момент ЧП оказывали 25 медицинских бригад, рассказал журналистам глава областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов.
"Все силы и средства были развернуты своевременно, поступившим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Я в свою очередь хочу сказать, что помимо развертывания лечебных учреждений, принимало участие в оказании помощи непосредственно в очаге 25 бригад скорой медицинской помощи", - сообщил Галаганов.
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
Вчера, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
