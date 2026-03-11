https://ria.ru/20260311/bryansk-2079901229.html
Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск доставили в Москву
Девять пострадавших при атаке украинских боевиков на Брянск доставлены в больницы Москвы, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.03.2026
Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск доставили в Москву
Минздрав: 9 пострадавших при атаке ВСУ на Брянск доставили в Москву