11:20 11.03.2026 (обновлено: 14:00 11.03.2026)
Девять пострадавших при атаке ВСУ на Брянск доставили в Москву
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Девять пострадавших при атаке украинских боевиков на Брянск доставлены в больницы Москвы, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Девять пострадавших при атаке украинских боевиков на Брянск доставлены на лечение в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России, НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Минздрава России и НМХЦ им. Пирогова Минздрава России и больницы города Москвы. Дорогу они перенесли удовлетворительно", - сказал он.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
10 марта, 21:27
 
МоскваРоссияБрянскАлексей КузнецовАлександр Богомаз
 
 
