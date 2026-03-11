В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Все пострадавшие при ударе ВСУ по Брянску, проходящие лечение в регионе, находятся в стабильном состоянии, их жизням ничто не угрожает, рассказал журналистам глава областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

По его словам, госпитализированы были 29 человек, 13 гражданам помощь оказана амбулаторно. Основная масса пострадавших, 24 человека, поступили в Брянскую областную больницу, еще четыре человека отправлены в городскую больницу №1. Один 16-летний ребенок поступил в детскую областную больницу.