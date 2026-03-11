В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ

БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Все пострадавшие при ударе ВСУ по Брянску, проходящие лечение в регионе, находятся в стабильном состоянии, их жизням ничто не угрожает, рассказал журналистам глава областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов.
"Все пациенты, которые находятся на лечении в стационарах Брянской области, на сегодняшний день стабильны. Все необходимые лекарственные средства, запас крови (есть – ред.). В настоящее время жизням эти пациентов ничего не угрожает", - рассказал Галаганов.
По его словам, госпитализированы были 29 человек, 13 гражданам помощь оказана амбулаторно. Основная масса пострадавших, 24 человека, поступили в Брянскую областную больницу, еще четыре человека отправлены в городскую больницу №1. Один 16-летний ребенок поступил в детскую областную больницу.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).