СК рассказал о повреждениях инфраструктуры после удара ВСУ по Брянску
11:05 11.03.2026 (обновлено: 13:37 11.03.2026)
СК рассказал о повреждениях инфраструктуры после удара ВСУ по Брянску
СК рассказал о повреждениях инфраструктуры после удара ВСУ по Брянску
Транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры, в том числе гражданские, повреждены повреждены после ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщила РИА... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
брянск
россия
светлана петренко
александр богомаз
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
брянск
россия
происшествия, брянск, россия, светлана петренко, александр богомаз, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Россия, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал о повреждениях инфраструктуры после удара ВСУ по Брянску

СК: после удара ВСУ по Брянску повреждены более 70 объектов инфраструктуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры, в том числе гражданские, повреждены повреждены после ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
"Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения", - сказала Петренко.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Жительница Брянска рассказала о первых минутах после ракетного удара ВСУ
10 марта, 21:27
 
