https://ria.ru/20260311/bryansk-2079896343.html
СК рассказал о повреждениях инфраструктуры после удара ВСУ по Брянску
СК рассказал о повреждениях инфраструктуры после удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
СК рассказал о повреждениях инфраструктуры после удара ВСУ по Брянску
Транспортные средства и более 70 объектов инфраструктуры, в том числе гражданские, повреждены повреждены после ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщила РИА... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:05:00+03:00
2026-03-11T11:05:00+03:00
2026-03-11T13:37:00+03:00
происшествия
брянск
россия
светлана петренко
александр богомаз
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079944405_0:61:3166:1842_1920x0_80_0_0_f6dcfa701a3ae38fcb52e56c751ed2b0.jpg
https://ria.ru/20260310/bryansk-2079802595.html
брянск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079944405_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_c0aec9ce52a32dcbcafa18ee6652eff6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, россия, светлана петренко, александр богомаз, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Россия, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал о повреждениях инфраструктуры после удара ВСУ по Брянску
СК: после удара ВСУ по Брянску повреждены более 70 объектов инфраструктуры