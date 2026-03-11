Рейтинг@Mail.ru
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 11.03.2026 (обновлено: 13:39 11.03.2026)
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ
Правительство Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при ракетном ударе ВСУ во вторник, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 11.03.2026
брянская область, брянск, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянск, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ

Богомаз пообещал помощь семьям погибших и пострадавших при ракетном ударе ВСУ

Сотрудники полиции и МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску
Сотрудники полиции и МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции и МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Правительство Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при ракетном ударе ВСУ во вторник, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Накануне Богомаз сообщил о ракетном ударе ВСУ по Брянску. По данным губернатора, шесть человек погибли, 42 пострадали, 29 человек госпитализированы.
"Правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Стихийный мемориал на месте ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Брянской области 11 марта объявили днем траура
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
