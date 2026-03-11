https://ria.ru/20260311/bryansk-2079894575.html
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ
Правительство Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим при ракетном ударе ВСУ во вторник, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:57:00+03:00
2026-03-11T10:57:00+03:00
2026-03-11T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
брянск
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079946603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_ffb08ba6b010053636797d2c69b3a4ce.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079886491.html
брянская область
брянск
Брянские власти помогут семьям погибших и пострадавших при ударе ВСУ
Богомаз пообещал помощь семьям погибших и пострадавших при ракетном ударе ВСУ