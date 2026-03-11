Рейтинг@Mail.ru
Глава РКК рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске
10:43 11.03.2026 (обновлено: 13:58 11.03.2026)
Глава РКК рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске
Глава РКК рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске - РИА Новости, 11.03.2026
Глава РКК рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске
Российский Красный Крест выдает ваучеры на продукты, лекарства и детскую одежду пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске, работает горячая линия первой... РИА Новости, 11.03.2026
Глава РКК рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске

Савчук: РКК выдает ваучеры на продукты пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест выдает ваучеры на продукты, лекарства и детскую одежду пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске, работает горячая линия первой психологический помощи, сообщил председатель организации Павел Савчук.
"Сегодня сотрудники Брянского регионального отделения будут работать в пункте временного размещения... Уже сейчас в отделении есть продуктовые ваучеры, ваучеры на лекарства и детскую одежду — та срочная помощь, которая позволит поддержать людей первое время", - написал Савчук в своем канале в Telegram.
Он также отметил, что работает горячая линия первой психологической помощи Российского Красного Креста и чат-бот.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
Вчера, 10:22
 
Брянск Брянская область Александр Богомаз Вооруженные силы Украины Красный Крест Telegram
 
 
