Глава РКК рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске
11.03.2026
Глава РКК рассказал о помощи пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске
Российский Красный Крест выдает ваучеры на продукты, лекарства и детскую одежду пострадавшим при ударе ВСУ в Брянске, работает горячая линия первой... РИА Новости, 11.03.2026
брянск
брянская область
